Iš žinomo analitiko – įdomi prognozė dėl Krymo: ko gali griebtis V. Putinas

Pasak vieno iš labiausiai žinomų karo Ukrainoje ekspertų, jau galima apytiksliai suprasti, ką Kyjivas planuoja vykdydamas kampaniją, kuria siekiama padidinti Rusijai tenkančius kaštus.
„Jie smogia tiekimo keliams per sausumos koridorių, kad priverstų rusus aprūpinti Krymą per Kerčės tiltą. O tada, tikėtina, bandys jį susprogdinti“, – sakė ekspertas.
Kaip galėtų atrodyti tokia ataka? F. Gady mano, kad tai galėtų būti sparnuotųjų ir balistinių raketų, taip pat oro bei jūrinių dronų kombinacija.
Svarsto, ko gali imtis sudėtingoje situacijoje atsidūręs V. Putinas: Ukrainos smūgiai jį žemina
Ekspertas taip pat neatmeta naujos diversinės operacijos galimybės. Ukrainiečiai gali bandyti kontroliuoti ugnimi atskirus „sausumos tilto“ į Krymą ruožus ir naikinti ten esančius taikinius.
Pastarosiomis savaitėmis nuolatiniai dronų smūgiai transportui, naudojančiam šį kelią, apsunkino krovinių tiekimą į Krymą. Krizė dar labiau sustiprėjo po smūgio į perkėlą – alternatyvų tiekimo maršrutą.
Tuo tarpu Donbase okupantai toliau vykdo puolimą ir gali bandyti užimti likusią regiono dalį. Tam Rusijos pajėgos gali perkelti kariuomenę iš pietinio fronto ruožų.
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Tokiu atveju, F. Gady nuomone, Ukrainai atsirastų galimybė sėkmingam kontrpuolimui pietuose.
F. Gady mano, kad Ukrainos ir Rusijos smūgiai į giluminius taikinius stiprės, nes abi pusės išplėtė gamybos pajėgumus.
Tačiau karinį pranašumą įgis ta pusė, kuri sugebės koordinuoti dronų smūgius su veiksmais fronto linijoje.
Taip pat galimi ir kiti atsako variantai į sustiprėjusias oro atakas: dronai-perėmėjai, nauji pusiau autonominiai greitašaudžiai pabūklai arba pažangesni maskavimo būdai. Tačiau tokių galimybių greitai įdiegti nepavyks.
Kalba apie mobilizaciją
Karybos ekspertas įvertino, kad reaguodamas į smūgius Kryme, prispaustas į kampą V. Putinas gali griebtis naujos mobilizacijos.
Apie tai, kad Rusijos valdžia gali pradėti didelio masto mobilizacijos bangą, pranešė ir kiti kariniai analitikai.
Šią savaitę apie tokią galimybę nepriklausomame leidinyje „Fronts“ rašė analitikas slapyvardžiu „Jompy“.
Jo nuomone, V. Putinas padarė viską, kad išvengtų naujos mobilizacijos bangos, tačiau pasirinkimų jam mažėja, nes fronte iniciatyva pereina Ukrainos naudai, lėtėja kontraktininkų verbavimas, o logistiką trikdo dronų smūgiai.
Tokiu atveju Rusijos kariuomenė pietuose gali būti priversta atsitraukti iš savo pozicijų. Kremlius esą pasirengęs tai priimti kaip kainą už Donbaso užėmimą, į kurį šiuo metu sutelktos Rusijos valdžios pastangos, rašo „Jompy“.
Tačiau jei pietinio sektoriaus gynyba pradėtų griūti, o puolimas Kramatorsko ir Slovjansko kryptimi patektų į aklavietę, Maskvai tektų priimti sudėtingus sprendimus.
„Jompy“ nuomone, toks scenarijus galiausiai priverstų V. Putiną ir jo aplinką žengti žingsnį, kurio jie stengėsi išvengti – didinti konflikto mastą ir paskelbti naują mobilizacijos bangą.
Karinės reformos leistų Rusijai mobilizuoti tiek žmonių, kiek reikės. „Jompy“ vertinimu, minimalus naujų šauktinių skaičius būtų 300 tūkst. žmonių.
Praėjusią savaitę vienas neoficialių derybų dėl Ukrainos dalyvių laikraščiui „Financial Times“ sakė, kad didesnė mobilizacija yra vienintelė išeitis Kremliui, atsižvelgiant į tai, kad Rusijos karinė pramonė dirba ties maksimaliomis galimybėmis.
Nepaisant to, Rusijos pažanga fronte lėtėja, o Ukraina įgauna vis didesnį pranašumą naudodama bepiločius orlaivius.