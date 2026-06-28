Karas Irane. Po smūgių – D. Trumpo grasinimai visiškai sunaikinti Iraną

JAV kariuomenė penktadienį paskelbė surengusi smūgius prieš taikinius Irane po drono atakos prieš krovininį laivą Hormuzo sąsiauryje, dėl ko Vašingtonas apkaltino Teheraną.
JAV centrinė vadavietė (CENTCOM) pranešė, kad karo lėktuvai smogė Irano raketų ir dronų saugykloms bei radarų įrenginiams pakrantėje po to, kai Iranas ketvirtadienį dronu atakavo su Singapūro vėliava plaukiojantį konteinerinį laivą „M/V Ever Lovely“.
Laivas buvo atakuotas, kai išplaukė iš Hormuzo sąsiaurio ir plaukė palei Omano pakrantę, teigiama JAV pranešime.
JAV smogė Iranui: atsakė į išpuolį prieš krovininį laivą Hormūzo sąsiauryje
CENTCOM šį išpuolį apibūdino kaip „nepagrįstą agresiją“, kuri pažeidė Vašingtono ir Teherano paliaubų susitarimą ir pakenkė laivybos laisvei viename svarbiausių pasaulio prekybos taškų.
Irano žiniasklaida, įskaitant valstybinę transliuotoją IRIB ir „Press TV“, pranešė apie sprogimus greta pietuose esančio Siriko miesto Hormozgano provincijoje, netoli Hormuzo sąsiaurio. Pranešimuose iš karto nebuvo nurodyta sprogimų priežastis.
Tuo metu Irano Islamo revoliucinės gvardijos korpusas (IRGC) paskelbė, kad jos karinės jūrų pajėgos, atsakydamos į JAV ataką, smogė JAV taikiniams regione. Šią informaciją pranešė naujienų agentūros IRNA ir „Tasnim“, bet jos neįmanoma nepriklausomai patikrinti.
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JAV viceprezidentas J. D. Vance‘as socialiniame tinkle „X“ priminė, kad Iranas pasirašė paliaubų susitarimą, kurio JAV laikosi.
„Jeigu jie nepritaria tam, kaip taikomas susitarimo memorandumas, jie gali tiesiog pakelti telefoną. Tačiau į smurtą bus atsakyta smurtu“, – teigė JAV viceprezidentas.
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