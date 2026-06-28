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Karas Ukrainoje. Iš JAV kuluarų – blogas signalas V. Putinui dėl D. Trumpo (1)

2026 m. birželio 28 d. 07:52
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Naktį į šeštadienį Rusijos Volgogradą atakavo raketos — gyventojai pranešė apie sprogimus, taip pat apie gaisrą po smūgio.
OSINT analitikų duomenimis, buvo atakuota gamykla „Titan-Barrikady“ — viena svarbiausių Rusijos karinio-pramoninio komplekso įmonių, gaminanti rusiškas raketų sistemas „Iskander-M“, „Topol-M“ ir „Jars“.
Socialiniuose tinkluose paviešinti vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas raketos skrydis atakos metu. Kaip rašo ASTRA, smūgiai greičiausiai buvo paleisti ukrainietiškomis tolimojo nuotolio sparnuotomis raketomis „Flamingo“.

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Volgogrado srities gubernatorius Andrejus Bočiarovas patvirtino, kad naktį iš penktadienio į šeštadienį ukrainietiškos raketos atakavo Volgogradą, dėl ko buvo apgadinta pramonės įmonė.
„Apgadinti vieno iš Volgogrado įmonių Krasnooktiabrskio rajone gamybiniai objektai. Šiuo metu žinoma apie dešimt nukentėjusių“, — rašė A. Bočiarovas.
Tame rajone ir yra įsikūrusi „Titan-Barrikady“ — Rusijos gynybos pramonės įmonė, specializuojanti artilerijos ir raketinės technikos srityje.
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