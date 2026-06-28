Vos per vieną savaitę Ukrainos dronai smogė naftos objektams visoje Rusijoje, Voroneže esančiai VZPP-S mikroelektronikos gamyklai – kuri gamina komponentus balistinėms raketoms – ir chemijos gamyklai Tuloje.
Kryme po smūgių visame pusiasalyje buvo išjungta elektra, sustabdytas degalų pardavimas ir paskelbta nepaprastoji padėtis.
Benzino gamyba Rusijoje per savaitę nuo birželio 15 iki 21 dienos sumažėjo 25 proc., o dešimtys regionų įvedė kuro talonus.
„Flamingo“ raketos smogė Rusijos karinės pramonės objektui Volgograde
Rusijos vadovas Vladimiras Putinas surengė skubų pasitarimą dėl kuro krizės. Tuo pat metu Maskvos naftos perdirbimo gamykla po praėjusios savaitės smūgio gali neveikti iki kitų metų.
„Visiško neapibrėžtumo būsena, – leidinys cituoja buvusį Rusijos finansų pareigūną. – Jausmas, kad nėra jokios išeities.“
Rusijos akcijų rinka nuo birželio pradžios nukrito daugiau nei 13 proc. Tai, kaip pažymi leidinys, yra didžiausias kritimas nuo 2022 m. rugsėjo, kai Ukrainos ginkluotosios pajėgos susigrąžino didelę dalį Charkivo srities.
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Pirminiais duomenimis, Rusijos naftos kaina nukrito iki lygio, nematyto prieš JAV ir Izraelio smūgius Iranui – apie 50 JAV dolerių už barelį. Federalinio biudžeto deficitas gegužės pabaigoje pasiekė 6 trilijonus rublių – dvigubai daugiau nei prieš metus – ir jau viršijo visų 2026 metų deficitą.
„Biudžetas braška per siūles. Deficitas milžiniškas, o Nacionalinis gerovės fondas beveik išseko“, – leidiniui sakė vienas Rusijos pareigūnas.
Šiame kontekste Rusijos komunistų partijos lyderis Genadijus Ziuganovas viešai paragino „mobilizuoti“ 130 trilijonų rublių, esančių piliečių ir verslo banko sąskaitose.
„Ši problema išsprendžiama greitai. Jei būčiau prezidentas, ją išspręsčiau vienu įsakymu“, – pareiškė jis parlamente.
Tapo žinoma, kad Rusijos finansų ministerija rengia įstatymo projektą dėl galimybės panaudoti 40 mlrd. JAV dolerių privačiuose fonduose esančių pensijų santaupų.
„Vyriausybė gali pabandyti paimti pinigus bet kokiu būdu. Visi galvoja, kaip išimti lėšas ir pasitraukti“, – dienraščiui paaiškino Maskvos verslininkas.
Analitikų teigimu, nepaisant viso spaudimo, mažai tikėtina, kad V. Putinas nusileis. Vietoje to, kaip rašo straipsnis, jis greičiausiai atsakys nauja eskalacijos banga.
„Atrodo, kad susiduriame su nauju eskalacijos ciklu“, – mano Rusijos akademikas, artimas diplomatiniams sluoksniams.
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