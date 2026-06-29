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Buvęs NATO vadovas: JAV yra labai priklausomos nuo Europos sąjungininkų

2026 m. birželio 29 d. 10:53
Nepaisant Vašingtono retorikos, Jungtinės Valstijos tebėra labai priklausomos nuo savo sąjungininkų Europoje, sako buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas.
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Nors JAV prezidentas Donaldas Trumpas nepaliaujamai kritikuoja NATO, Jungtinių Valstijų gynyba prasideda prie Europos ir Rusijos sienos, Vokietijos dienraščiui „Die Welt“ teigė J. Stoltenbergas.
Vienas didžiausių pasaulyje branduolinių arsenalų yra dislokuotas tiesiai už Norvegijos sienos, Rusijos Kolos pusiasalyje, pažymėjo jis. J. Stoltenbergas dabar eina Norvegijos finansų ministro pareigas.
„Šie ginklai nėra nukreipti į Oslą – jie nukreipti į Vašingtoną ir Niujorką. Tačiau Norvegija padeda sekti Rusijos povandeninius laivus, kai jie palieka savo bazes“, – nurodė buvęs NATO generalinis sekretorius.

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Jis pridūrė, kad Norvegija taip pat padeda tuo, jog teikia išankstinius perspėjimus apie raketų ir orlaivių paleidimus.
„Padėtis yra panaši Suomijoje ir daugelyje kitų Europos šalių. Tai labai svarbu Jungtinių Valstijų saugumui“, – akcentavo jis.
J. Stoltenbergas pripažino JAV ir Europos nuomonių skirtumus prekybos, klimato ir saugumo klausimais.
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Svarbiausias dalykas, kurį Europa galėtų padaryti, kad išsaugotų NATO, – tai daugiau investuoti į gynybą, „Die Welt“ sakė J. Stoltenbergas.
„Būtent tai mes ir darome. Vokietija dabar artėja prie to, kad taptų didžiausia Europos gynybos investuotoja“, – tikino jis.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)JAVJensas Stoltenbergas

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