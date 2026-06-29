Galingas Ukrainos smūgis: taikiniu tapo tiltai ir Rusijos kariuomenės vadavietės

Ukrainos Generalinis štabas pabrėžė, kad šiais tiltais Rusijos pajėgos gabena karius, ginkluotę, amuniciją ir kitus karinei logistikai svarbius krovinius. Smūgių padariniai dar tikslinami.
Be to, Ukrainos pajėgos atakavo okupantų logistikos sandėlį Novosvitlivkos rajone Luhansko srityje.
Taip pat smogta trims bepiločių orlaivių valdymo punktams – netoli Huliaipolės Zaporižios srityje, Tiotkino gyvenvietėje Rusijos Kursko srityje bei Bachmute Donecko srityje. Atskirai atakuotas ir Rusijos elektroninės kovos padalinio vadavietės punktas prie Velykos Novosilkos.
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Ukrainos Generalinis štabas taip pat patvirtino, kad po papildomos analizės nustatyta, jog birželio 26 dieną smūgių metu Maskvos srityje, Miniajevo gyvenvietės rajone, buvo sunaikinti du Rusijos karinio ryšio objektai. Vienas pastatas visiškai sugriautas, kitas – smarkiai apgadintas, dalis jo konstrukcijų sugriuvo.
„Ukrainos gynybos pajėgos ir toliau sistemingai vykdys operacijas, kuriomis siekiama sutrikdyti priešo valdymo sistemą, karinę logistiką ir aprūpinimo grandines“, – teigiama Generalinio štabo pranešime.
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Pastarosiomis dienomis Ukraina nuosekliai intensyvina smūgius Rusijos logistikos infrastruktūrai. Neseniai buvo atakuotas strategiškai svarbus geležinkelio tiltas okupuotame Kryme, kuriuo Rusijos kariuomenė gabeno karius, karinę techniką ir amuniciją.
Be to, birželio 25 dieną Ukrainos pajėgos smogė dar trims tiltams okupuotose Zaporižios ir Luhansko sričių teritorijose.
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