Lenkija tęsia derybas dėl pirmosios nuolatinės JAV karinės bazės

„Gavus teigiamą JAV gynybos sekretoriaus atsakymą į mano pasiūlymą, esame kitame derybų etape“, – tinkle „X“ parašė W. Kosiniakas-Kamyszas.
„Pentagone vyksta pajėgų peržiūra, kuri bus pagrindas tolesniems sprendimams“, – pažymėjo jis.
Birželio viduryje W. Kosiniakas-Kamyszas pranešė apie teigiamą JAV karo sekretoriaus (buvusio gynybos sekretoriaus) Pete‘o Hegsetho atsakymą į jo laišką, išsiųstą gegužės 29 d., kuriame skelbiama apie Lenkijos pasirengimą įsteigti nuolatinę JAV karinę bazę.
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Vėliau sekmadienį W. Kosiniakas-Kamyszas Varšuvos 1-ojoje oro transporto bazėje surengtoje spaudos konferencijoje sakė, kad sprendimų priėmimo procesas yra „labai formalizuotas“ ir apima galimos bazės vietos pasirinkimą bei jos finansavimo užtikrinimą.
„Didelę išlaidų dalį, žinoma, padengs Lenkija“, – teigė jis ir kartu pridūrė, kad vyriausybė ieško šių lėšų šaltinių.
Pasak W. Kosiniako-Kamyszo, neseniai vykusiame vyriausybės Nacionalinio saugumo komiteto posėdyje, kuriame dalyvavo ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, buvo pristatytos įvairios galimybės.
„Mums buvo uždegta žalia šviesa organizuoti ir užtikrinti finansavimą bei sukurti galimybę išplėsti (Lenkijos) atgrasymo pajėgumus“, – sakė jis.
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Paklaustas apie galimas bazės vietas, W. Kosiniakas-Kamyszas nurodė, kad aukštus Amerikos pusės įvertinimus gavo Poznanė Lenkijos vakaruose ir Vroclavas šalies pietvakariuose.
Poznanė yra dabartinė JAV karinio komplekso NATO rytiniame flange vieta, Vroclavas atnaujina savo oro uostą, o dar vienoje pietvakarinėje vietoje Švientošuve neseniai buvo baigtas statyti geležinkelio terminalas, skirtas čia dislokuotoms JAV pajėgoms, tvirtino W. Kosiniakas-Kamyszas.
Anksčiau birželį gynybos viceministras Stanislawas Wziatekas kalbėjo apie Ščeciną Lenkijos šiaurės vakaruose kaip apie galimą nuolatinės JAV karinės bazės vietą, akcentuodamas, kad miesto kelių tinklas leidžia lengvai transportuoti sunkiąją techniką.
Lenkijoje šiuo metu dislokuota apie 10 tūkst. JAV karių, daugiausia pagal rotacijos principą. Vieni iš pagrindinių JAV karinio buvimo Lenkijoje komponentų yra JAV V korpuso štabas ir JAV kariuomenės įgulos štabas Poznanėje.