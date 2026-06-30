K. Starmeris: JK per ateinančius ketverius metus gynybai išleis rekordinę 300 mlrd. svarų sumą

K. Starmeris, kuris postą turėtų palikti kitą mėnesį dėl to, kad neteko parlamento narių leiboristų paramos, pristatydamas ilgai lauktą 10 metų Gynybos investicijų planą (DIP) paskelbė, kad bendras gynybos biudžetas per ateinančius ketverius metus padidės 15 mlrd. svarų ir pasieks beveik 300 mlrd. svarų.
„Praėjusiais metais priėmiau nacionalinius interesus atitinkantį sprendimą perdėlioti prioritetus ir išlaidas pagalbai nukreipti į gynybą ir pasiekiau, kad išlaidos gynybai būtų padidintos labiausiai nuo Šaltojo karo pabaigos, – sakė K. Starmeris savo kalboje. – Tai buvo teisingas sprendimas, nes pasaulis pasikeitė. Nacionalinis saugumas yra ekonominis saugumas.“
Be kita ko, plane numatyta per ateinančius ketverius metus daugiau kaip 5 mlrd. svarų skirti bepiločiams orlaiviams ir autonominėms sistemoms, anksčiau pranešime spaudai teigė Gynybos ministerija.
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Planas pristatytas po mėnesius trukusių ginčų K. Starmerio leiboristų vyriausybėje dėl išteklių, kurių reikia JK ginkluotosioms pajėgoms modernizuoti kylant įvairioms grėsmėms, taip pat ir iš Rusijos.
Anksčiau šį mėnesį iš pareigų pasitraukė du gynybos ministrai, kilus ginčui dėl išlaidų siūlymų, įskaitant gynybos sekretorių Johną Healey, kuris sakė, kad dėl šio plano JK gali tapti „mažiau saugi“.
JK apie savo įsipareigojimus skelbia JAV prezidentui Donaldui Trumpui ne kartą paraginus NATO sąjungininkes skirti daugiau lėšų gynybai ir tapti mažiau priklausomomis nuo Vašingtono saugumo srityje.