Nepaisant akivaizdžių Rusijos kariuomenės nesėkmių Ukrainos fronto linijose, prezidentas Vladimiras Putinas ir toliau tiki, kad jo įsiveržusi armija gali nugalėti Ukrainą, rodo sekmadienį Rusijos valstybinei televizijai duotas interviu.
Rusijos kariuomenė ir toliau darys viską, kad įgyvendintų specialiosios operacijos, kaip Maskva oficialiai vadina Rusijos karą su Ukraina, tikslus, pabrėžė V. Putinas interviu televizijos žurnalistui Pavelui Zarubinui.
Savo optimizmą V. Putinas iš dalies grindė tuo, ką jis pavadino „katastrofišku personalo trūkumu“ Ukrainos ginkluotosiose pajėgose. Jis teigė, kad Rusijos ginkluotosioms pajėgoms buvo pateiktas pasiūlymas apriboti kovas keturiose Rytų Ukrainos srityse. Tai suteiktų Kyjivui galimybę perkelti karius iš kitų teritorijų į tuos regionus.
V. Putinas interviu pripažino Ukrainos smūgių žalą: „Patiria tam tikrą trūkumą“
„Tačiau Kyjivo režimo gelbėjimo nėra mūsų planuose“, – sakė V. Putinas.
Jo nuomone, Vakarai vis dar siekia strateginio Rusijos pralaimėjimo.
„Ten retkarčiais pasigirsta gandų, kad jie neva to nebesiekia, bet oficialiai niekas šios tezės iš darbotvarkės neišbraukė“, – sakė V. Putinas. Jis kėlė klausimą, kodėl Vakarų valstybėms „reikia nutraukti kovas ir pradėti taikos derybas“, kai, jo nuomone, Vakarai vis dar siekia Rusijos pralaimėjimo.
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Iki šiol V. Putinas atmetė bet kokį taikų sprendimą ir kelią į galimas taikos derybas. Taip pat buvo atmestas Kyjivo pasiūlymas surengti tiesiogines V. Putino ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio derybas. Vietoj to Maskva ir toliau kelia maksimalius reikalavimus, įskaitant dėl visiškos Donbaso kontrolės.
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