„Reuters“: Rusija aukščiausiu lygiu patvirtino slaptas karines pratybas Kinijoje

Pareigūnai „Reuters“ teigė, kad tokių aukšto rango asmenų dalyvavimas pratybose, susijusiose su karu Ukrainoje, rodo šio karinio bendradarbiavimo svarbą Rusijai ir Kinijai. Europoje jų dalyvavimas sukėlė nemenką nerimą, nors Pekinas ir neigia, kad pratybos apskritai įvyko.
„Reuters“ matytame slaptame Rusijos dokumente tiesiogiai minimas gynybos ministro Andrejaus Belousovo 2025 m. rugpjūčio mėn. išleistas dekretas. Jame teigiama, kad, remiantis A. Belousovo sprendimu, Rusijos ginkluotųjų pajėgų delegacija vyko į Kiniją dalyvauti pratybose Liaudies išlaisvinimo armijos (PLA) kariniuose objektuose.
Mokėsi radiologinės, biologinės ir cheminės karybos metodų
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Toje pačioje ataskaitoje išsamiai aprašytas vienas iš mokymo kursų – lapkričio mėnesį Pekino kariniame objekte vykusios trijų savaičių trukmės sesijos, skirtos radiologinių, cheminių ir biologinių objektų apsaugai.
„Reuters“ taip pat peržiūrėjo nuotraukas, kuriose matyti, kaip kinų instruktorius skaito paskaitą rusų kariams ir kaip jie apžiūri branduolinio reaktoriaus modelį. Pasak dokumentuose pateiktos medžiagos, rusų kariams buvo suteiktas instruktažas apie cheminę ir radiacinę žvalgybą bei ventiliacijos sistemų apsaugą nuo užteršimo.
Vienas iš Europos pareigūnų „Reuters“ teigė, kad radiologinės, biologinės ir cheminės karybos mokymų įtraukimas rodo šių informacijos mainų strateginį pobūdį, pažymėdamas, kad ši tema yra ypač jautri karinėms pajėgoms.
Maskva ir Kinija pratybų faktą įnirtingai neigia
Į „Reuters“ prašymus pateikti komentarus trečiadienį paskelbtam straipsniui Rusijos ir Kinijos gynybos ministerijos neatsakė.
Pekinas teigia esąs neutralus Rusijos kare su Ukraina ir pristato save kaip tarpininką derybose dėl taikos.
Remiantis birželį paskelbtu „Reuters“ pranešimu, kuriame cituojamos Europos žvalgybos agentūros ir kariniai dokumentai, lapkričio mėnesį Kinija apmokė apie 200 Rusijos karių, kurių dalis vėliau išvyko kariauti į Ukrainą.
Kremlius šį pranešimą atsisakė komentuoti, tačiau skundėsi dėl Vakarų šalyse neva skelbiamos „dezinformacijos“.
Rusijos Dūmos gynybos komitetui vadovaujantis Andrejus Kartapolovas Rusijos žiniasklaidos priemonei „RTVI“ pareiškė, esą pranešimai apie pratybas yra „visiška nesąmonė“ ir kad Rusijos kariuomenė neturi ko mokytis iš Kinijos.
Abu Europos pareigūnai, kurie dėl informacijos jautrumo paprašė neskelbti jų pavardžių, nurodė, kad susitarimą dėl slaptų pratybų pasirašė Rusijos generolas majoras Rustamas Chusainovas ir Kinijos vyresnysis pulkininkas Sun Dayunas.
Viename „Reuters“ matytame Rusijos kariniame dokumente buvo išvardyti visų kursų dalyvių vardai ir pavardės – įskaitant aukšto rango karininkus – nurodant kiekvieno laipsnį, gimimo datą, priklausomybę ir leidimų dirbti su slapta informacija lygį.
Remiantis sąrašu ir antruoju „Reuters“ matytu kariniu dokumentu, Rusijos delegacijai vadovavo Rusijos sausumos pajėgų vado pavaduotojas generolas pulkininkas Rustamas Muradovas, vieno kurso išklausė ir Rusijos majoras generolas Vitalijus Gerasimovas. Jame taip pat minima PLA Radiologinės, cheminės ir biologinės gynybos karo akademijos vadovo majoro generolo Li Jinsuno pavardė.
„Reuters“ primena, kad Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas birželio 15 d. pareiškė, jog Briuselis savo kanalais patvirtino mokymų faktą, ir šiuo metu vertina jų pasekmes. Pekinas jos komentarus pavadino „šmeižtu“.
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