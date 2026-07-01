Karas Ukrainoje. „Krymas tampa V. Putino spąstais“: įvardijo 5 scenarijus

Ukraina deramai atsakys į Rusijos išpuolius prieš civilinius objektus ir tai darys taip, kad būtų nusilpnintas Rusijos valstybinis aparatas ir jos gebėjimas tęsti karą.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis tai pareiškė platformoje „Telegram“ paskelbtame vaizdo kreipimesi.
„Šiandien rusai surengė labai ciniškus smūgius Zaporižioje ir Dnipre. Zaporižioje iš esmės vyko civilinių objektų ir eilinių transporto priemonių medžioklė. Rusai puola patį gyvenimą, naudodami dronus su pirmojo asmens kameromis ir kitokio tipo skraidykles.
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Buvo smogta į eilinį mikroautobusą, vieno iš smūgių metu pataikyta netoli miesto autobuso. Deja, yra žuvusiųjų. Daug žmonių sužeista. Taip pat buvo surengtas žiaurus, visiškai beprasmis Rusijos išpuolis Dnipro mieste. Jo taikiniu buvo eilinė civilinę gamybos įmonė. Žuvo žmonių. Daugiau nei dvi dešimtys žmonių sužeista“, – sakė jis.
Prezidentas taip pat pažymėjo, kad Rusija smogė Chersono, Charkivo, Donecko ir Sumų sritims, ir pareiškė užuojautą visiems, kurie dėl šių išpuolių neteko šeimos narių ir artimųjų.
„Rusija tęsia savo teroristinį karą prieš Ukrainą ir ukrainiečius. Žinoma, į visus šiuos smūgius mes visiškai pagrįstai atsakysime Rusijai. Ir tai darome taip, kad pirmiausia būtų padaryta žala Rusijos valstybės aparatui ir nusilpninti Rusijos gebėjimai tęsti karą“, – baigdamas pasakė valstybės vadovas.
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Kaip pranešė naujienų agentūra „Ukrinform“, Rusijos kariuomenė surengė puolimą prieš Dniprą – patvirtintais duomenimis, buvo smogta pramonės objektui. Per Rusijos raketų smūgį žuvo šeši žmonės, ar 29 buvo sužeisti.
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