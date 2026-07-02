Irane gatvėse – pykčio banga dėl D. Trumpo pažadų: prakalbo apie išdavystę

Į „Independent Persian“ leidinį iš įvairių Irano miestų siųstose žinutėse skaitytojai aprašė savo nuotaikas po 39 dienas trukusio karo, pasibaigusio prie derybų stalo. Tačiau pagrindinė valdžios struktūra Teherane liko nepaliesta, Islamo revoliucijos gvardijos korpuso (IRGC) įtaka išaugo, o paprasti iraniečiai liko su ekonominiais sunkumais, sugriautais namais, nedarbu ir nauja egzekucijų banga.
Didžiausias jų pyktis nukreiptas į skirtumą tarp retorikos, lydėjusios karo pradžią, ir galutinio jo rezultato.
Po žiaurių protestų anksčiau šiais metais D. Trumpas ne kartą vaizdavo save Irano žmonių gynėju, teigdamas, kad žuvo daugiau nei 40 tūkst. žmonių, o JAV karinių veiksmų tikslas buvo užbaigti Islamo Respublikos valdymą.
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Kaltino apgavyste
Dabar tas pats prezidentas, kuris kalbėjo apie „režimo pakeitimą“, sėdo prie derybų stalo su tos pačios sistemos atstovais. Isfahano miesto gyventoja, įvardyta kaip Paria, „Independent Persian“ rašė, kad D. Trumpas apgavo Irano žmones. Ji teigė, jog pažadai apie valdžios pasikeitimą virto priešingu rezultatu.
„D. Trumpas melavo Irano žmonėms. Jis sakė, kad smogęs Islamo Respublikos lyderiams ir infrastruktūrai paragins žmones išeiti į gatves ir perimti valdžią. Tačiau dabar Ali Khamenei tėvo nebėra, o jo vietą užėmė jo sūnus, kuris yra jaunesnis, kietesnės linijos ir kupinas energijos. Kaip tai gali būti „režimo pakeitimas“?“ – pyko ji.
Paria mano, kad Islamo Respublika ne tik išvengė žlugimo. Jos vertinimu, žuvusius pareigūnus ir vadus pakeitė „dar kietesnės linijos ir dar labiau IRGC lojalūs“ įpėdiniai.
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„D. Trumpas sako, kad laimėjo, bet Irano žmonės mato, kad IRGC vis dar yra valdžioje ir net įgijo pranašumą“, – teigė ji.
Pyko dėl susitarimo
Kitas svarbus kritikos šaltinis yra memorandumo sąlygos, įskaitant Hormūzo sąsiaurio atvėrimą mainais į jūrinės blokados panaikinimą, sankcijų švelninimą ir 300 mlrd. JAV dolerių atstatymo fondo sukūrimą. Daugelis „Independent Persian“ rašiusių žmonių kelia paprastą klausimą: ar Hormūzo sąsiauris nebuvo atviras dar prieš karą?
Teherano gyventoja, šaltinyje įvardyta tik Maria ir dalyvavusi sausio protestuose, rašė, kad D. Trumpas žadėjo sunaikinti Islamo Respubliką. Tačiau, jos vertinimu, dabar jis kaip laimėjimą pateikia tai, kas egzistavo ir iki karo.
„D. Trumpas sakė vadovaujantis galingiausiai kariuomenei pasaulyje ir sunaikinsiantis Islamo Respubliką. Kas galiausiai nutiko? Hormūzo sąsiauris buvo atviras jau prieš karą. Dabar jis tai pateikia kaip pasiekimą ir nori panaikinti sankcijas. Tai nėra pergalė, tai didelis pralaimėjimas“, – rašė Maria.
Ji pridūrė, kad kalbos apie sankcijų švelninimą ir kelių šimtų milijardų dolerių atstatymo fondą, kai Islamo Respublikos politinė struktūra lieka nepaliesta, prilygsta „ režimo gyvybės palaikymui“. Jos teigimu, tai labiau padės režimo įgaliotinėms pajėgoms, o ne paprastiems žmonėms.
„Žmonių namai sugriauti, jie neteko darbų, kainos šovė į viršų, o dabar atstatymo pinigai taip pat turės keliauti per tą pačią valdžią. Tai reiškia, kad IRGC ir režimo institucijos vėl gaus savo dalį“, – rašė ji.
Tokia pati nuotaika kartojosi ir kitose žinutėse. Protestuotojų teigimu, 39 dienas trukęs karas neatnešė nei laisvės Iranui, nei IRGC žlugimo, nei egzekucijų pabaigos, nei vidaus represijų sumažėjimo.
Priešingai, jų teigimu, Islamo Respublika sugriežtino saugumo kontrolę. Po karo pabaigos, kaip rašė protestuotojai, buvo padidintas jaunų protestuotojų ir politinių kalinių egzekucijų skaičius.
Daug pasakanti tyla
Kermanshaho, esančio Vakarų Irane, gyventojas, įvardytas Kavehu, rašė, kad D. Trumpas nebevykdo savo ankstesnių pažadų. Jo teigimu, prezidentas grasino pasekmėmis, jei Irano režimas vykdys protestuotojų egzekucijas, tačiau dabar tyli.
„Prieš du mėnesius D. Trumpas sakė, kad jeigu Irano režimas vykdys protestuotojų egzekucijas, jis sulauks pasekmių. Dabar kasdien vykdomos kelių jaunų žmonių egzekucijos, o jis nieko nesako. Dar blogiau – jis giria Islamo Respublikos pareigūnus ir sako, kad jie elgiasi išmintingai ir myli savo šalį. Kaip galima sakyti, kad valdžia, kuri masiškai vykdo savo žmonių egzekucijas, myli savo šalį?“ – rašė Kavehas.
Jo vertinimu, D. Trumpo deklaruota žmogaus teisių politika yra „ne kas kita kaip propagandos įrankis“. Jis pridūrė, kad Irano žmonės jam buvo reikalingi tik karo pradžioje.
„Kai jam reikėjo Irano žmonių paramos karui pradėti, jis kalbėjo apie laisvę ir žmogaus teises. Kai tik pasiekė susitarimą, jis tuos pačius žmones pamiršo“, – teigė Kavehas.
Izraelio vaidmuo
Dalis iraniečių taip pat mano, kad Izraelis atliko kur kas didesnį vaidmenį nei JAV, taikydamasis į aukšto rango IRGC vadus ir Islamo Respublikos pareigūnus. Jie teigia, kad dauguma režimo karinių ir saugumo veikėjų žuvo per Izraelio smūgius, o ne per tiesiogines JAV operacijas.
Jų vertinimu, Vašingtonas galiausiai sustabdė karą ir neleido toliau didinti karinio spaudimo režimui. Rašto, miesto prie Kaspijos jūros, gyventoja Sara, klausė, ką iš tiesų padarė JAV.
„Kiekvieną aukšto rango režimo pareigūną ir IRGC vadą, kuris buvo nužudytas, pašalino Izraelis ir Benjamino Netanyahu kariuomenė. Ką tiksliai padarė JAV, išskyrus tai, kad galiausiai sustabdė tolesnes Izraelio atakas ir išgelbėjo Islamo Respubliką?“ – rašė Sara.
Ji teigė, kad pirmosiomis karo savaitėmis daugelis iraniečių, nepaisydami nerimo dėl civilių aukų, tikėjosi, kad smūgiai vadovavimo centrams, patikros postams, saugumo institucijoms ir svarbiausioms režimo figūroms sukels vidinį Islamo Respublikos žlugimą. Tačiau D. Trumpo grasinimai taikytis į „visą Irano infrastruktūrą ir civilizaciją“ suteikė režimui galimybę per plačią propagandą vaizduoti save Irano gynėju nuo visiško sunaikinimo.
D. Trumpas sulaukė kritikos ir dėl socialinio tinklo įrašo, kuriame grasino, kad „šiąnakt žus visa civilizacija“. Tokia retorika apie Irano infrastruktūrą ir civilizaciją išgąsdino daug paprastų iraniečių.
Kartu ji suteikė valstybinei žiniasklaidai progą nukreipti visuomenės pyktį režimo naudai. „Independent Persian“ siųstose žinutėse nuolat kartojamas klausimas, kokią pergalę D. Trumpas iš tiesų turi omenyje.
Protestuotojai klausia, kokia tai pergalė, jeigu Islamo Respublika tebėra valdžioje, IRGC išlieka aktyvus, egzekucijos tęsiasi, A. Khamenei šeimoje valdžia, anot jų, perėjo iš tėvo sūnui, o trijų valdžios šakų vadovai liko savo postuose. Jie taip pat primena, kad sankcijos juda panaikinimo link, o memorandume numatytas kelių šimtų milijardų dolerių atstatymo fondas.
Teherano gyventojas, šaltinyje įvardytas Mohammadrezu, savo žinutę užbaigė pykčiu ir nusivylimu. Jo teigimu, dalis režimo priešininkų dabar jaučiasi išduoti ne tik Teherano, bet ir Vašingtono.
„Mes nekenčiame Islamo Respublikos, bet dabar pykstame ir ant D. Trumpo. Jis mums sakė, kad yra su mumis, bet pačiu kritiškiausiu momentu pasiekė susitarimą su tuo pačiu režimu, kuris žudė mūsų žmones“, – rašė Mohammadreza.
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