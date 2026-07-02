Karas Ukrainoje. Skelbia, kad V. Putinas atsidūrė aklavietėje

Rusijos paskirta Krymo valdžia birželio 26 dieną paskelbė nepaprastąją padėtį po Ukrainos surengtų atakų.
Krymas, kurį Ukraina ir toliau siekia susigrąžinti, tampa vis didesniu iššūkiu Kremliui. Kaip rašo „Newsweek“, teritorija, kuri kadaise buvo laikoma vienu svarbiausių Vladimiro Putino politinių laimėjimų, dabar gali virsti rimta strategine našta.
Leidinio teigimu, po Ukrainos smūgių okupuotame pusiasalyje kilo degalų trūkumas, sutriko elektros tiekimas, o gyventojams buvo įvesti įvairūs kasdienio gyvenimo apribojimai.
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„Financial Times“ skelbia, kad V. Putinas išlieka visiškai susitelkęs į karą Ukrainoje ir yra pasiryžęs jį baigti tik maksimalistinėmis sąlygomis, nors Rusijos visuomenėje auga nepasitenkinimas.
Leidinio teigimu, V. Putinas atmetė Ukrainos pasiūlymą dėl paliaubų ir taip parodė, kad atsisako visų taikaus konflikto sprendimo galimybių.
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Atrodo, kad Rusijos gyventojai vis labiau domisi Rusijos karo prieš Ukrainą pabaigos tema, naujoje ataskaitoje teigia Karo studijų institutas (ISW).
Analitikai rėmėsi Rusijos opoziciniu šaltiniu „Meduza“, kuris birželio 30 d. pranešė, kad Rusijos pagrindinės internetinės paieškos sistemos „Yandex“ paslauga „Wordstat“ rodo, jog birželio 22–28 d. „Yandex“ buvo pateikta daugiau kaip 137 tūkst. paieškos užklausų, kuriose klausiama, kada Rusija nutrauks savo karą prieš Ukrainą – tai rekordinis skaičius nuo Rusijos visapusiškos invazijos pradžios 2022 m. vasarį.
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