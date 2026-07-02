Kraupiame vaizdo įraše – drakoniška Rusijos ataka prieš Kyjivą: dūmai uždengė miesto horizontą

Vaizdo medžiagoje matyti, kaip Rusijos raketų ir dronų smūgiai sukėlė galingus sprogimus, o po jų pakilę dūmai uždengė miesto horizontą.
Kituose kadruose užfiksuotas Ukrainos oro gynybos sistemų darbas, perimant Rusijos oro taikinius. Iš medžiagos matyti, kad oro ataka tęsėsi iki pat paryčių, o sprogimai užfiksuoti skirtinguose Kyjivo rajonuose.
Lrytas primena, kad ketvirtadienio naktį Rusija įvykdė plataus masto oro ataką Kyjivę, per kurią žuvo bent 21 žmogus, 90 buvo sužeisti.
Masinės rusų atakos taikiniais Kyjive tapo daugiabučiai: šimtai namų paveikti sprogimų bangos
Rusija per ataką paleido 74 raketas ir 496 tolimojo nuotolio bepiločius orlaivius, kurių dauguma buvo nukreipti į Kyjivą. 25 balistinės raketos ir 12 dronų prasprūdo pro Ukrainos oro gynybę ir pataikė į 33 taikinius.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko šią ataką pavadino didžiausia per visą karą. Žalos padaryta visuose miesto rajonuose, o penktadienis sostinėje paskelbtas gedulo diena.
Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad po naktinio puolimo įvairiuose miesto rajonuose kilo gaisrai, buvo smarkiai apgadinti gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra.
Susiję straipsniai
Tarp labiausiai nukentėjusių vietų buvo centriniai Kyjivo rajonai, kuriuose muziejai ir universitetai įsikūrę greta gyvenamųjų kvartalų.
Ševčenkivskio rajone kilo gaisras viešbutyje ir ant septynių aukštų gyvenamojo namo stogo. Remiantis vaizdo medžiaga, manoma, kad nukentėjęs viešbutis yra Kyjivo centre esantis „Cityhotel Residence“. Taip pat užsidegė keli kiti daugiabučiai.
Darnycios rajone buvo iš dalies sugriauti individualūs namai ir daugiabučiai. Holosijivo rajone gaisras kilo šešiolikos aukštų gyvenamajame name.
Pečersko rajone buvo apgadintas devynių aukštų daugiabutis, o tarp pirmojo ir antrojo aukštų kilo apie 200 kv. metrų ploto gaisras.
Šeši gelbėjimo tarnybos darbuotojai buvo sužeisti po to, kai naktį buvo apgadinta greitosios medicinos pagalbos stotis.
Obolonės rajone užsidegė sandėlis, Sviatošyno rajone buvo apgadinti du gyvenamieji namai, o Desniansko rajone nukentėjo devynių aukštų daugiabutis.
V. Klyčko taip pat pranešė apie sugriuvusį devynių aukštų pastatą Desniansko rajone ir sakė, kad gelbėtojai bando iš po griuvėsių ištraukti ten įstrigusius žmones.
Gaisrai taip pat kilo šalia gyvenamųjų ir administracinių pastatų Solomjansko rajone. Ten raketa pataikė į kiemą tarp gyvenamųjų daugiabučių. Smūgio vietoje susidarė didžiulis krateris.
Dėl sprogimo buvo apgadinti visi aplinkiniai pastatai – išdužo langai, suniokoti fasadai. Kieme kilo gaisras, sudegė keli automobiliai.
Šioje vietoje nukentėjo mažiausiai vienas žmogus – pagyvenęs vyras – buvo išvežtas į ligoninę. Taip pat pranešama, kad viename iš apgadintų namų žuvo vaikinas.