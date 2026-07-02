Lenkijos prezidento patarėjas: JAV uždegė žalią šviesą nuolatiniam karių dislokavimui šalyje

Marcinas Przydaczas apie tai pranešė po susitikimo Vašingtone su JAV valstybės sekretoriumi Marco Rubio.
Lenkijos prezidento patarėjas žurnalistams sakė, kad gautas „absoliutus Baltųjų rūmų pritarimas“, ir pridūrė, jog galutinė JAV kariuomenės nuolatinio buvimo Lenkijoje forma priklausys nuo platesnės Pentagono strategijos, kuri vis dar rengiama.
Pasak „TVP World“, Varšuva jau ilgą laiką siekia nuolatinio JAV kariuomenės dislokavimo, laikydama amerikiečių pajėgas pagrindine atgrasymo priemone prieš Rusiją.
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Dabartinių rotacinių dislokavimų laikinumas ypač išryškėjo gegužę, kai Pentagonas netikėtai sustabdė planuotą 4 tūkst. karių JAV šarvuotosios brigados rotaciją į Lenkiją.
Šis Pentagono ėjimas nemaloniai nustebino Lenkijos pareigūnus ir sulaukė kritikos JAV tiek iš respublikonų, tiek iš demokratų įstatymų leidėjų. Vėliau atrodė, kad padėtis visiškai pasikeitė, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas paskelbė, jog į Lenkiją bus nusiųsta 5 tūkst. „papildomų“ JAV karių.
Komentuodamas D. Trumpo žodžius, M. Przydaczas sakė, kad susitikimo metu M. Rubio dar kartą patvirtino būsimą 5 tūkst. JAV karių dislokavimą, tačiau užsiminė, kad šis skaičius greičiausiai reiškia karius, kurie pakeis, o ne papildys laikinai atšauktą šarvuotąją brigadą.
„Pareiškimas dėl papildomų 5 tūkst. karių nebuvo atšauktas. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad laikinai atšaukta 4 tūkst. karių šarvuotoji brigada, kurios rotacija buvo nutraukta, taip pat bus dislokuota Lenkijoje“, – aiškino jis.
„TVP World“ primena, kad Lenkijoje šiuo metu yra dislokuota apie 10 tūkst. JAV karių – tai antras pagal dydį JAV karinis kontingentas Europoje po Vokietijos. Tačiau didžioji dalis šių karių dislokuota rotacijos pagrindu, o ne nuolat.