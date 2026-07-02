Ukrainos Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba nurodė, kad paieškos ir gelbėjimo darbai vis dar vyksta keliose vietose, įskaitant iš dalies sugriuvusį daugiabutį.
Kyjivo meras Vitalijus Klyčko šią ataką pavadino didžiausia per visą karą. Žalos padaryta visuose miesto rajonuose, o penktadienis sostinėje paskelbtas gedulo diena.
Rusija per ataką paleido 74 raketas ir 496 tolimojo nuotolio bepiločius orlaivius, kurių dauguma buvo nukreipti į Kyjivą. Ukrainos oro gynyba numušė 48 raketas ir 476 dronus, tačiau 25 balistinės raketos ir 12 dronų pataikė į 33 taikinius.
Po rusų atakos Kyjive fiksuojama didžiulė žala: sužeistų skaičius išaugo iki 56
Iki 7 val. ryto vietos laiku visuose Kyjivo rajonuose buvo užfiksuota daugiau kaip 30 sugriovimų ir įvairaus masto žalos vietų.
„Sunaikinta greitosios medicinos pagalbos stotis, mokslo institutas, viešbutis ir verslo objektai“, – socialiniuose tinkluose parašė prezidentas Volodymyras Zelenskis.
„Priešas ir vėl taikėsi į gyvenamuosius rajonus ir žudo civilius. Patirta milžiniškų sugriovimų, daug nukentėjusiųjų, tarp jų – ir vaikų“, – sakė Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
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Žala – visame mieste
„The Kyiv Independent“ žurnalistai trečiadienį apie 21.40 val. vietos laiku pirmą kartą pranešė girdėję garsius sprogimus.
T. Tkačenka perspėjo, kad dronai puola Kyjivą iš visų pusių, ir teigė, kad artimiausiomis dienomis galima tikėtis dar vieno kombinuoto puolimo.
Kyjivo gyventojai skubėjo į požemines metro stotis slėptis nuo atakų, o daugelis jose praleido visą naktį, kol tęsėsi smūgiai.
Kitas puolimo etapas prasidėjo ankstyvą ketvirtadienio rytą, kai į sostinę pradėjo skrieti balistinės raketos, tarp jų – ir hipergarsinės „Zircon“.
„The Kyiv Independent“ žurnalistai pranešė, kad prieš pat 2 val. nakties girdėjo galingus sprogimus. Pasak jų, „neįtikėtinai garsūs“ sprogimai buvo girdimi net ir giliai po žeme esančiose slėptuvėse.
Per ataką prieš sostinę buvo smogta gyvenamiesiems pastatams įvairiose miesto vietose, nukentėjo civiliai gyventojai ir gelbėjimo tarnybų darbuotojai. Tarp labiausiai nukentėjusių vietų buvo centriniai Kyjivo rajonai, kuriuose muziejai ir universitetai įsikūrę greta gyvenamųjų kvartalų.
Valstybinė nepaprastųjų situacijų tarnyba pranešė, kad po naktinio puolimo įvairiuose miesto rajonuose kilo gaisrai, buvo smarkiai apgadinti gyvenamieji pastatai ir civilinė infrastruktūra.
Ševčenkivskio rajone kilo gaisras viešbutyje ir ant septynių aukštų gyvenamojo namo stogo.
Remiantis turima vaizdo medžiaga, manoma, kad nukentėjęs viešbutis yra Kyjivo centre esantis „Cityhotel Residence“. Taip pat užsidegė keli kiti daugiabučiai.
Darnycios rajone buvo iš dalies sugriauti individualūs namai ir daugiabučiai. Holosijivo rajone gaisras kilo šešiolikos aukštų gyvenamajame name.
Pečersko rajone buvo apgadintas devynių aukštų daugiabutis, o tarp pirmojo ir antrojo aukštų kilo apie 200 kv. metrų ploto gaisras.
Šeši gelbėjimo tarnybos darbuotojai buvo sužeisti po to, kai naktį buvo apgadinta greitosios medicinos pagalbos stotis.
Obolonės rajone užsidegė sandėlis, Sviatošyno rajone buvo apgadinti du gyvenamieji namai, o Desniansko rajone nukentėjo devynių aukštų daugiabutis.
V. Klyčko taip pat pranešė apie sugriuvusį devynių aukštų pastatą Desniansko rajone ir sakė, kad gelbėtojai bando iš po griuvėsių ištraukti ten įstrigusius žmones.
Gaisrai taip pat kilo šalia gyvenamųjų ir administracinių pastatų Solomjansko rajone. Ten raketa pataikė Solomjansko rajono kiemą tarp gyvenamųjų daugiabučių. Smūgio vietoje susidarė didžiulis krateris.
Dėl sprogimo buvo apgadinti visi aplinkiniai pastatai – išdužo langai, suniokoti fasadai. Kieme kilo gaisras, sudegė keli automobiliai.
Šioje vietoje nukentėjo mažiausiai vienas žmogus – pagyvenęs vyras buvo išvežtas į ligoninę. Taip pat pranešama, kad viename iš apgadintų namų žuvo vaikinas.
Rusija vėl griebiasi oro teroro
Pastarosiomis dienomis Ukraina ruošėsi masiniam puolimui, nes Rusija pažadėjo atsakyti į birželį Ukrainos surengtas dronų atakas prieš Maskvą.
Šios plataus masto atakos pirmą kartą privertė Maskvos gyventojus tiesiogiai susidurti su dronų karo realybe – buvo sutrikdyta Rusijos sostinės naftos perdirbimo gamyklos veikla, o visoje šalyje dar labiau paaštrėjo degalų trūkumas.
Atakos prieš Maskvą kartu su vis sėkmingesnėmis Ukrainos operacijomis prieš Rusijos logistiką Kryme susilpnino Rusijos vadovo Vladimiro Putino teiginius apie pergales fronte.
Pastaruoju metu Rusija pakeitė masinių smūgių taktiką – paleidžia daugiau balistinių raketų, siekdama išnaudoti Ukrainos turimų „Patriot“ oro gynybos sistemų trūkumą, ir renkasi naujus, dar labiau niokojančius taikinius.
Naujausios Rusijos masinės atakos prieš Ukrainą buvo nukreiptos ne tik į gyvenamuosius rajonus ir civilinę infrastruktūrą, bet ir į istorinio bei kultūros paveldo objektus.
Per gegužės 24 d. kombinuotą ataką prieš Kyjivą buvo apgadintas Nacionalinis dailės muziejus – vienas seniausių ir svarbiausių Ukrainos muziejų.
Per tą pačią ataką taip pat nukentėjo vyriausybiniai pastatai, Kyjivo operos teatras, Ukrainos namai, Valerijaus Lobanovskio vardu pavadintas „Dinamo“ stadionas ir Čornobylio muziejus.
Birželio 15 d. Rusija surengė dar vieną masinę raketų ataką, per kurią buvo apgadinta Kyjivo Pečorų laura ir kitos kultūros institucijos.