Rusijos vadovas Vladimiras Putinas atsidūrė sudėtingoje padėtyje dėl vis intensyvėjančių Ukrainos bepiločių orlaivių atakų Rusijos teritorijoje, ypač sostinės regione. Kaip rašo „The Hill“, tokį situacijos vertinimą pateikė buvęs JAV gynybos sekretorius Leonas Panetta.
Buvęs pareigūnas atkreipė dėmesį į Ukrainos smūgį palydovinio ryšio centrui Dubnoje, netoli Maskvos, kurį Rusijos valdžia naudoja žvalgybos duomenims rinkti ir karinėms operacijoms prieš Ukrainą koordinuoti. Tai jau antras Kyjivo smūgis šiam objektui per pastarąjį laiką.
„Dabar akivaizdu, kad V. Putinas šioje situacijoje yra atsidūręs aklavietėje ir nelabai supranta, ką daryti“, – sako L. Panetta.
Po rusų atakos Kyjive fiksuojama didžiulė žala: sužeistų skaičius išaugo iki 56
Liepos 2-osios naktį Rusija surengė masinę raketų ir dronų ataką Kyjive, platformoje „Telegram“ pranešė Kyjivo miesto karinės administracijos vadovas Tymuras Tkačenka.
Mažiausiai 18 žmonių gyvybių pareikalavusi naktinė Rusijos ataka prieš Ukrainos sostinę Kyjivą buvo didžiausia per jau daugiau kaip ketverius metus vykstančią Maskvos invaziją, ketvirtadienį pranešė šio miesto meras.
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„Rytoj, liepos 3 d., Kyjive skelbiama gedulo diena, skirta atminti masiškiausios priešo atakos prieš sostinę aukas“, – socialiniuose tinkluose nurodė Kyjivo meras Vitalijus Klyčko, gelbėtojams vis dar naršant po sugriauto daugiabučio nuolaužas.
Ši ataka įvyko praėjus kelioms valandoms po to, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis perspėjo, kad Maskva rengia masinį išpuolį. V. Klyčko skelbė, kad dar 90 žmonių buvo sužeisti.
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