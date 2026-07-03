Vienas „Onet“ šaltinis, artimas prezidentui Karoliui Nawrockiui, teigė, kad Lenkija tokius perspėjimus iš JAV gavo ne vieną kartą.
Lenkijos ambasadorius vienoje iš NATO šalių ir šaltinis Lenkijos gynybos ministerijoje perspėjo, kad Rusijos provokacija vienoje iš Baltijos valstybių arba Lenkijoje kelia rimtą grėsmę.
„The Telegraph“ pašnekovas iš vienos Baltijos šalies patvirtino, kad tokie planai Maskvoje yra svarstomi.
Masinės rusų atakos taikiniais Kyjive tapo daugiabučiai: šimtai namų paveikti sprogimų bangos
Pasak „Onet“ šaltinių Lenkijos saugumo tarnybose, gali būti surengta dronų ataka prieš kritinės infrastruktūros objektus, pavyzdžiui, elektrines, arba imituoti aviacijos smūgiai, siekiant aktyvuoti oro gynybos sistemas.
Kraštutiniu scenarijumi gali būti surengta hibridinė ataka pasienio regione, teigė vienas leidinio pašnekovas. Tas pats šaltinis neatmetė ir ginkluoto įsiveržimo, kuriame dalyvautų Rusijos arba Baltarusijos kariškiai.
Rusija tokį incidentą galėtų aiškinti kaip atsitiktinį Lenkijos sienos kirtimą dėl GPS sistemos sutrikimo arba kaip gelbėjimo operaciją, skirtą evakuoti sugedusį sraigtasparnį.
Susiję straipsniai
Kremlius galėtų tikėtis, kad tokiu atveju Lenkija, spaudžiama JAV, būtų priversta derėtis, o ne atsakyti karine jėga, teigė leidinio šaltiniai.
Scenarijus, kuriame Rusija po derybų, o ne karinio susidūrimo, išvestų savo pajėgas iš šalies, Maskvoje būtų laikomas pergale. Tokių derybų metu vienas iš Rusijos reikalavimų galėtų būti paramos Ukrainai nutraukimas, rašo „The Telegraph“.
Pasak „Onet“ šaltinių, Rusijos provokacija nebūtų panaši į klasikinį karą, o galutinis sprendimas dėl jos pradžios dar nėra priimtas. „The Telegraph“ duomenimis, NATO į Rusijos provokaciją galėtų atsakyti smūgiais Kaliningrado sričiai.
Lenkijos gynybos ministerijos atstovas patvirtino „Onet“, kad Rusijos provokacijos galimybė egzistuoja, tačiau pažymėjo, esą Lenkija jau surengė pratybas, skirtas parodyti Maskvai, kad NATO atsakas būtų itin griežtas.
Praėjusią savaitę Latvijos žvalgyba perspėjo pastebinti požymių, kad Rusija ruošiasi provokacijoms prieš Baltijos valstybes ir Lenkiją.
Dar savaite anksčiau vienos NATO šalies šaltinis laikraščiui „The Guardian“ teigė gaunantis žvalgybinės informacijos, kad Maskva „planuoja kažką prieš Baltijos šalis“.
Praėjusią savaitę susirūpinimą viešai išreiškė ir Lenkijos ministras pirmininkas Donaldas Tuskas, pareiškęs, kad „padėtis yra itin nestabili ir artimiausiomis savaitėmis bei mėnesiais galima tikėtis įvairių eskalacijos formų“.