Ukrainiečiai pradėjo „trolinti“ kuro beieškančius rusus: eilės – dėl nieko

Ukrainiečiai šioje svetainėje pradėjo skelbti melagingą informaciją. Raginimai „padėti“ rusams pasirodė ir tarp visuomenininkų Lietuvoje.
„Prie jau ir taip Rusijoje tvyrančios degalų panikos ukrainiečiai nusprendė dar labiau paerzinti rusus – užtvindė rusišką programėlę, kurioje vairuotojai dalijasi informacija apie degalų prieinamumą, melagingais pranešimais“, – rašo karą apžvelgianti socialinio tinklo X paskyra „WarTranslated“.
Melaginga informacija patikėję rusų vairuotojai buvo veltui nukreipti į degalines, kuriose nėra kuro, arba neegzistuojančias vietas.
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„Mes padedame tiems, kuriems reikia pagalbos. Einame į „gdebenz.ru“ per VPN ir ten, kur yra benzino, pakeičiame būseną į „tuščia“, o ten, kur jo nėra, – į „yra“, – visą „trolinimo“ procesą aprašė vienas ukrainietis.
Pastaraisiais mėnesiais vis intensyvėjančios Ukrainos dronų atakos prieš Rusijos naftos perdirbimo gamyklas ir saugyklas stipriai sumažino degalų gamybą šalyje.
Dėl šios priežasties Maskva įvedė degalų pirkimo apribojimus, o prie degalinių, kurios vis dar parduoda benziną automobilininkams, kasdien nusidriekia ilgos eilės.
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Kai kuriuose regionuose, įskaitant okupuotą Krymą, degalų pardavimas ribojamas iki 20 litrų vienam žmogui.
Tuo pat metu Rusijos gyventojai internete ir toliau pyksta dėl susidariusios situacijos, o socialinių tinklų vartotojai ironizuoja degalų krizę ir rusų skundus.
Viena rusė užsibarikadavo savo automobilyje svilinant saulei, tikėdamasi bent keliasdešimt litrų degalų įsipilti į baką. „Blogiausia tai, kad atvažiuoja mano mama ir krikšto dukra, o aš negalėsiu jų nuvežti į vandens parką“, – skundžiasi moteris.
„Tačiau jai nepasisekė. Gelendžike patikimiausias būdas judėti dabar – pėsčiomis. Atleiskite, bet ar tikrai tai jums yra blogiausia? Tai, kad senas maniakas nutempė šalį atgal į SSRS, jūsų visiškai netrikdo?“ – socialiniame tinkle X ironizavo paskyra „NEXTA“.
Kita moteris Maskvoje suko ratus aplink žiedinį sostinės kelią, ieškodama degalų, kurie dabar kainavo apie 1,30 JAV dolerio už litrą.
Internautai atkreipė dėmesį, kad degalai Rusijoje, kuri iki šiol eksportavo naftą ir buvo praminta „valstybe-kuro kolonėle“, greitai kainuos tiek pat, kiek Vakarų valstybėse.
Reaguodama į degalų krizę, Rusija atsigręžė į kitas valstybes – pradėjo jūra importuoti benziną iš Indijos ir ėmė pirkti daugiau degalų iš Baltarusijos.
Rusija taip pat ruošiasi per tarpininkus importuoti aviacinio kuro siuntą iš Japonijos. Naujienų agentūrai „Reuters“ tai teigė trys su šiuo klausimu susipažinę šaltiniai, kalbėję su anonimiškumo sąlyga.
Rusijos vyriausybė taip pat leido sumažinti dyzelino ir benzino kokybės reikalavimus iki „Euro 2“ standarto. Tokios žemos kokybės kuro gamyba Rusijoje buvo uždrausta dar 2013 metais.