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Valstybės Dūmoje – ilgą laiką nematyta kritika Rusijos valdžiai: „Kodėl nesakote tiesos?“

2026 m. liepos 3 d. 21:44
Lrytas.lt
Valstybės Dūmos šeimos apsaugos komiteto pirmininkė Nina Ostanina rėžė griežtos kritikos Rusijos valdžiai, teigdama, kad ji nutyli degalų krizės mastą, kuri kilo dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms.
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„Kodėl atsakingas vicepremjeras nesako tiesos, kad beveik trečdalis naftos perdirbimo gamyklų yra išvestos iš rikiuotės, ir kodėl nei jis, nei kiti atsakingi vicepremjerai bei ministrai neketina šiuo klausimu imtis nepaprastųjų priemonių?“ – piktinosi N. Ostanina.
Deputatė pažymėjo, kad toks problemų nutylėjimas ir nenoras jų spręsti yra pavojingas, ypač artėjant derliaus nuėmimui. „Juk šalis gali likti be duonos, o tarptautinių sankcijų sąlygomis tai prilygsta mirčiai“, – pabrėžė N. Ostanina.
Rusijos pietinių regionų žemdirbiai jau pradėjo skųstis dyzelinio kuro trūkumu ir staigiu jo kainų šuoliu prieš derliaus nuėmimo sezoną.

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Tuo tarpu maisto produktų gamintojai įspėjo prekybos tinklus apie prekių pristatymo terminų nesilaikymą dėl degalų trūkumo.
Remiantis „INFOLine“ duomenimis, kai kuriuose Rusijos regionuose taip pat užfiksuoti būtinųjų prekių, tarp kurių yra greitai gendantys produktai, pavyzdžiui, mėsa, pienas ir kiaušiniai, trūkumo požymiai.
„Kol kas situacija nėra kritiška – mažmenininkai paskirstymo centruose turi atsargų kelioms savaitėms, o kai kurie – net keliems mėnesiams.
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Tačiau, jei degalų trūkumas tęsis, o prielaidų, kad padėtis pagerės, nėra daug, viskas gali smarkiai pablogėti“, – sakė informacijos rinkimo agentūros „INFOLine“ įkūrėjas Ivanas Fediakovas.
Ukrainos ginkluotosios pajėgos sustiprino smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms – vien gegužės mėnesį buvo atakuota 16 įmonių.
Dėl to naftos perdirbimas Centrinėje Rusijoje faktiškai sustojo, o naftos perdirbimo gamyklų apkrova nukrito iki žemiausio lygio nuo 2009 metų.
Remiantis naujienų agentūros „Reuters“ duomenimis, birželį benzino gamyba Rusijoje sumažėjo 25 proc. – iki 85 tūkst. tonų per parą, o vasaros laikotarpiu suvartojama 110 tūkst. tonų per dieną.
Šiomis aplinkybėmis, kaip apskaičiavo naujienų agentūra „RBK“, oficialius degalų pardavimo apribojimus nustatė daugiau nei 40 regionų, įskaitant okupuotas Ukrainos teritorijas.
RusijaRusijos Valstybės DūmaRusijos Valstybės Dūmos deputatas
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