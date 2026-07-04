Karas Ukrainoje. Sankt Peterburge – galinga dronų ataka: kilo gaisras viename didžiausių naftos terminalų

Rusijos diktatorius Vladimiras Putinas pritarė prioritetiniam papildomo kuro tiekimui Kaliningrado sričiai.
Apie tai, remdamasi naujienų agentūra „RIA Novost“, praneša Rusijos prezidento spaudos sekretorius Dmitrijus Peskovas.
Pasak jo, Kaliningrado srities gubernatorius kreipėsi į V. Putiną su prašymu užtikrinti prioritetinį degalų tiekimą regiono gyventojams. D. Peskovas teigė, kad Rusijos vadovas šiai iniciatyvai pritarė.
Kruvinos rusų atakos aukų skaičius išaugo iki 30: V. Zelenskis pažadėjo vieną
„Iniciatyva įsigyti papildomų keltų Kaliningrado sričiai taip pat sulaukė prezidento palaikymo“, – sakė D. Peskovas.
Be to, Kremlius sutiko skirti lėšų subsidijuojamiems lėktuvų bilietams regiono gyventojams. Pasak D. Peskovo, tai yra tradicinė šio regiono finansinės paramos forma.
Primename, kad Rusijos diktatorius neseniai pareiškė, jog Rusijoje jaučiamas „nekritinis“ degalų trūkumas, tačiau netrukus bus padidintas kuro tiekimas laikinai okupuotam Krymui.
Susiję straipsniai
Vis dėlto Krymo okupacinės valdžios vadovas Sergejus Aksionovas faktiškai paneigė V. Putino žodžius ir pripažino, kad artimiausiu metu pusiasalyje didelių degalų kiekių nebus.
Laikinai okupuotame Kryme kilusi degalų krizė jau daro įtaką vietos darbo rinkai. Pasak pusiasalio gyventojų, darbuotojai atleidžiami arba siunčiami nemokamų atostogų.
Sekite svarbiausias karo Ukrainoje naujienas su Lrytas.
UkrainaRusijaUkrainos kariai
Rodyti daugiau žymių