Rusijos užsienio reikalų ministro pavaduotojas Michailas Galuzinas tvirtino, neva Ryga ir kitos Baltijos šalių sostinės atveria „oro koridorius“ dronams, atakuojantiems Rusiją.
Apie tai rašo nepriklausomas Rusijos leidinys „The Moscow Times“.
„Priminsime, kad turime patvirtintų duomenų, jog Latvija ir kitos Baltijos respublikos jau suteikė savo oro koridorius Ukrainos dronams, atakavusiems mūsų šalies civilinę infrastruktūrą“, – agentūrai „RIA Novosti“ tvirtino M. Galuzinas, nepateikęs jokių įrodymų.
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Šeštadienio naktį Ukrainos dronui sudavė smūgius Sankt Peterburgo naftos terminalui, Vysocko uostui ir Kronštadui.
Terminale, kurio pajėgumai siekia 12,5 mln. tonų per metus, įsiplieskė keli gaisrų židiniai.
Paskutinį kartą panašų pareiškimą Baltijos šalių atžvilgiu Rusijos gynybos ministerija buvo išplatinusi gegužį. Tuomet institucija tvirtino, neva Ukrainos dronai bandė atakuoti Sankt Peterburgą per Latvijos teritoriją.
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Ministerija kalbėjo apie tariamą „šešių bepiločių orlaivių grupę“ – Ukrainos gamybos dronus „Liut“ – kurie esą buvo užfiksuoti Latvijos oro erdvėje ir bandė surengti „teroristinę ataką prieš Rusijos civilinės infrastruktūros objektus“.
Anksčiau tokius pačius kaltinimus Baltijos valstybėms ir Suomijai svaidė Rusijos užsienio reikalų ministerijos atstovė spaudai Marija Zacharova bei Rusijos vadovo patarėjas Nikolajus Patruševas.
Balandžio mėnesį jie pareiškė, neva Baltijos valstybės suteikia savo oro erdvę Ukrainos bepiločiams orlaiviams, kad šie galėtų vykdyti atakas prieš Rusijos teritoriją.
Pasak N. Patruševo, tai buvo daroma tam, kad Ukraina turėtų galimybę smūgiuoti „nekarinei Rusijos jūrų infrastruktūrai ir prekybiniam laivynui“, įskaitant Primorsko ir Ust Lugos uostus Leningrado srityje.
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