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Karas Ukrainoje. Po pokalbio su D. Trumpu – V. Zelenskio žinutė: „Yra reali galimybė užbaigti šį karą“

2026 m. liepos 5 d. 08:20
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Rusijos invazijai į Ukrainą įžengus jau į penktuosius metus, Kyjivo pajėgos toliau tvirtai ginasi nuo okupantų. Tuo tarpu Maskva siekia užimti kuo daugiau Ukrainos teritorijų ir užsitikrinti sau palankias taikos sąlygas, sąjungininkams siekiant skubiai užbaigti karą.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
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Ukrainos kariuomenė šeštadienį atmetė Rusijos teiginius apie rytinės tvirtovės Kostiantynivkos užėmimą. Anot jos, padėtis yra sudėtinga, tačiau kariai gina šį miestą.
Prezidentas Volodymyras Zelenskis pavadino šį Rusijos pareiškimą melu. Diena anksčiau Rusijos vadovas Vladimiras Putinas televizijos eteryje pasirodė vilkėdamas karinę uniformą ir padėkojo savo pajėgoms už minimo miesto užėmimą.
„Ukrainos gynėjai toliau laikosi savo pozicijose palei nustatytas gynybos linijas. Padėtis tebėra sudėtinga, tačiau ją kontroliuoja Ukrainos gynybos pajėgos“, – sakė kariuomenės atstovas Andrijus Kovaliovas.

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Jis pripažino, kad Rusijos pajėgos bandė užimti šį miestą ir įsiskverbė į jį mažomis grupėmis.
„Buvo atvejų, kuomet nedidelės pėstininkų grupės (1–3 kariai) įsiskverbė giliai į Ukrainos pajėgų kovines rikiuotes. Mieste tęsiasi gynybos pajėgų kontrsabotažo operacijos. Okupacinės pajėgos nustatomos ir likviduojamos“, – teigė A. Kovaliovas.
Jis nurodė, kad rusai penktadienį, kai Maskva paskelbė apie užėmimą, 11 kartų bandė pulti, tačiau jokių laimėjimų nepasiekė.
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„Priešas griebėsi akivaizdžios dezinformacijos ir melagingų aukščiausio rango pareigūnų pareiškimų skleidimo“, – tvirtino jis.
Rusija jau daug mėnesių bando užimti Kostiantynivką, kurioje iki 2022 m. prasidėjusios invazijos gyveno apie 78 tūkst. žmonių.
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