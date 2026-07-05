Rusija tikisi blogiausio: ruošiasi Ukrainos desanto išsilaipinimui Kryme

Ketvirtadienį Rusijos nepriklausomas leidinys „The Insider“ pranešė, kad atsargos pulkininkas ir karybos ekspertas Viktoras Murachovskis dalyvavo operacinėse vadovavimo pratybose, pavadintose „Crimean Wake-Up“ („Krymo pabudimas“ – liet.), kurių metu buvo modeliuojami galimi Ukrainos veiksmai siekiant susigrąžinti Krymą.
V. Murachovskis teigė, kad pratybų scenarijuje dalyvavo vadovavimo struktūra, sudaryta iš tarnaujančių, atsargos ir į pensiją išėjusių karininkų.
Pasak jo, „mėlynoji“ pusė naudojo netradicinę taktiką, įskaitant šiuolaikines žvalgybos ir smogiamąsias sistemas, o „raudonoji“ pusė veikė gynybinėje pozicijoje.
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„Pratybos buvo vykdomos koordinuotai ir aukštu profesiniu lygiu organizatorių dėka“, – tvirtino V. Murachovskis.
„The Insider“ taip pat nurodė, kad V. Murachovskis paviešino Krymo ir gretimos Juodosios jūros regiono topografinį žemėlapį, sudarytą pagal sovietinę SK-42 koordinačių sistemą, kuri iki šiol naudojama Rusijos saugumo struktūrų kartografijoje.
Pranešama, kad žemėlapyje buvo pavaizduotos kelios puolimo kryptys iš Odesos ir šiaurės vakarinės Juodosios jūros dalies link Krymo, taip pat gynybinės pozicijos aplink Sevastopolį, šiaurinį ir rytinį Krymą bei Kerčės sąsiaurio rajoną.
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Pasak „The Insider“, pratybų scenarijus nepriminė tradicinio Antrojo pasaulinio karo laikų desanto. Vietoje to buvo remiamasi šiuolaikinės karybos koncepcijomis, apimančiomis bepiločius orlaivius, didelio nuotolio tikslaus smūgio ginklus ir greitaeigius kovinius katerius.
Trečiadienį Ukrainos saugumo tarnyba (SBU) pranešė sudavusi smūgį angarams, kuriuose buvo laikomi Rusijos naikintuvai „Saki“ kariniame aerodrome okupuotame Kryme.
SBU pranešė patvirtinusi penkis bepiločių orlaivių smūgius į angarus, kuriuos naudojo Rusijos karinės aviacijos pajėgos. Pirminiais duomenimis, smūgio metu juose buvo laikomi naikintuvai Su-30 ir Su-30SM, o viename iš angarų po atakos kilo gaisras.