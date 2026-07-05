V. Putino vizite į kariuomenės štabą – įdomi detalė: klausimų kilo dėl laiko

Vaizdo įrašas, veikiausiai, buvo nufilmuotas dar dieną, tačiau viešai paskelbtas tik vėlų vakarą.
Rusijos nepriklausomas leidinys „Agentstvo“ atkreipė dėmesį, kad tuo metu JAV rytinėje pakrantėje buvo pasibaigusi darbo diena. Pastarosiomis savaitėmis Kremliaus atstovai ir pats V. Putinas ne kartą kalbėjo, jog tikisi, kad Vašingtonas atnaujins tarpininkavimo pastangas.
Vizito metu, kaip ir buvo tikėtasi, V. Putinui buvo pranešta apie tariamą Kostiantynivkos užėmimą. Ukraina ir atvirųjų šaltinių analitikai šiuos teiginius neigia.
L. Linkevičius – apie paralelinėje realybėje gyvenantį V. Putiną: „Į kampą įspaustas žvėris“
Per pasitarimą generolai pranešė, kad Rusija esą perėmė visos Luhansko srities kontrolę, birželį užėmė 630 kv. km Ukrainos teritorijos, o nuo metų pradžios – daugiau kaip 3 tūkst. kv. km.
Jie taip pat tvirtino, kad Rusijos kariuomenės priešakiniai daliniai yra vos už 9 km nuo Zaporižios miesto ir toliau veržiasi Sumų kryptimi.
Per pasitarimą V. Putinui buvo parodyta dronais nufilmuota medžiaga, kurioje esą užfiksuotas įvairių Kostiantynivkos rajonų užėmimas. Taip pat surengtas vaizdo ryšys su, kaip teigta, šturmo dalinio vadu, esančiu pačiame mieste.
Susiję straipsniai
Tai, kad Rusijos kariuomenė yra arti visiško miesto užėmimo, nėra naujiena. Tačiau kol kas kariniai stebėtojai nemato požymių, jog tai jau įvyko.
Mieste vis dar yra Ukrainos karių, o Rusijos kariuomenė nekontroliuoja didžiosios jo dalies, naujienų agentūrai „Agentstvo“ sakė karinis analitikas Kirilas Michailovas.
V. Putino pareiškimus apie veržimąsi Sumų ir Zaporižios kryptimis jis pavadino „fantastika“, o teiginius apie Rusijos teritorinius laimėjimus nuo metų pradžios ir birželį – neatitinkančiais tikrovės.
Ukrainos projekto „DeepState“ duomenimis, nuo metų pradžios Rusija užėmė mažiau nei 800 kv. km, o vien birželį – 84 kv. km.
Siekia paveikti JAV?
Kremlius oficialiai nepranešė, kada buvo nufilmuotas V. Putino vaizdo įrašas, tačiau Kremliaus atstovas spaudai Dmitrijus Peskovas užsiminė, kad tai įvyko penktadienį.
Vis dėlto vaizdo ryšio su Kostiantynivka įraše matyti, kad tuo metu mieste dar buvo šviesu. Šturmo dalinio vadas Eldaras Kunakbekovas pareiškė, jog „šiuo metu“ yra Kostiantynivkos centre.
Vaizdo įraše V. Putinas pareiškė, kad „priešininkas vykdo informacinę ir propagandinę operaciją, demonstruodamas tariamus Kyjivo režimo laimėjimus mūšio lauke“.
Jis nepatikslino, kam ši kampanija esą skirta. „Agentstvo“ įvertino, kad, atsižvelgiant į tai, jog Europos Sąjunga ir toliau remia Ukrainą, tikėtina, jog pagrindinis jos taikinys yra Vašingtonas.
Sprendžiant iš paskelbimo laiko, „Agentstvo“ manymu, ir pats Kremliaus vaizdo įrašas galėjo būti skirtas tai pačiai auditorijai.
Ne vienas ankstesnis V. Putino apsilankymas vadovavimo punktuose taip pat buvo orientuotas į JAV auditoriją.
Pavyzdžiui, vaizdo įrašas apie jo apsilankymą Jungtinės kariuomenės grupuotės vadavietėje, įvykusį lapkričio 30-osios vakarą, buvo paskelbtas tik gruodžio 1 dieną. Jau kitą dieną Kremliuje jis priėmė JAV prezidento specialiuosius pasiuntinius Steve'ą Witkoffą ir Jaredą Kushnerį.
Po panašios kelionės, surengtos gruodžio 27 dieną, kitą dieną V. Putinas telefonu kalbėjosi su Donaldu Trumpu.
Šį kartą V. Putinas vadovavimo punktą aplankė po virtinės Kremliaus pareiškimų apie netrukus į Maskvą atvyksiančius D. Trumpo derybininkus. Tačiau Vašingtonas neskuba jų siųsti į Rusijos sostinę.
Penktadienį „The New York Times“, remdamasis buvusiu diplomatu Thomasu Gremingeriu, rašė, kad Rusija desperatiškai laukia D. Trumpo derybininkų sugrįžimo.
Pasak dviejų leidinio šaltinių, artimų Kremliui, V. Putinas ypač vertina santykius su Steve'u Witkoffu ir laiko jį pagrindiniu kanalu siekiant Kremliaus tikslų, kuriuos įgyvendinti įmanoma tik padedant JAV.
RusijaVladimiras PutinasKremlius
Rodyti daugiau žymių