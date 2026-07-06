Karas Ukrainoje. Rusija raketomis ir dronais apšaudė Kijevą: žuvo ir buvo sužeista daug žmonių

Artėjant NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, JAV prezidentas Donaldas Trumpas šeštadienį telefonu kalbėjosi su Rusijos ir Ukrainos vadovais Vladimiru Putinu ir Volodymyru Zelenskiu.
Maskva ir Kyjivas paskelbė, kad pokalbiai vyko Jungtinių Valstijų nepriklausomybės 250-ųjų metinių proga.
„Prezidentai, žinoma, aptarė Ukrainos sprendimo klausimą, ypač atsižvelgdami į Donaldo Trumpo dalyvavimą NATO viršūnių susitikime Turkijoje liepos 7–8 d.“, – teigė Kremliaus užsienio politikos patarėjas Jurijus Ušakovas, kaip pranešė naujienų agentūra „RIA Novosti“.
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Pasak jo, per 85 min. trukmės pokalbį lyderiai taip pat aptarė situaciją Irane ir Artimuosiuose Rytuose.
Anksčiau šeštadienį V. Zelenskis sakė, kad su D. Trumpu taip pat kalbėjosi apie daugiau nei ketverius metus trunkantį karą jo šalyje ir pavadino pokalbį telefonu „labai geru“.
„Su prezidentu D. Trumpu aptarėme dabartinę padėtį fronto linijoje, taip pat mūsų diplomatines pastangas. Yra reali galimybė užbaigti šį karą, ir Amerikos ryžtas yra lemiamas. Sutarėme šias diskusijas tęsti NATO viršūnių susitikimo Ankaroje metu“, – platformoje „X“ rašė jis.
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Planuojama, kad nuo antradienio į Ankarą atvyks 32 šalių vadovai su delegacijomis, tarp jų – D. Trumpas.
Anot J. Ušakovo, Rusijos prezidentas V. Putinas „apibūdino esamą padėtį mūšio lauke (Ukrainoje), kur Rusijos ginkluotosios pajėgos užtikrintai žengia į priekį“.
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