Ataskaita: Izraelis plečia kontrolę Vakarų Krante

„Peace Now“ ir „Kerem Navot“ bendroje ataskaitoje teigia, kad vyriausybė per pastaruosius trejus metus „pakeitė Izraelio kontrolės mechanizmus“. Jos perspėja, kad tai gali kelti rimtą pavojų galimybėms ateityje sudaryti politinį susitarimą.
Pasak šių organizacijų, Vakarų Kranto aneksijos procesas vyksta priimant šimtus administracinių, biudžeto ir planavimo sprendimų. Jie apima Izraelio nausėdijų plėtrą, naujų naujakurių forpostų įkūrimą, palestiniečių piemenų bendruomenių perkėlimą, žemės konfiskavimą, dideles investicijas į infrastruktūrą ir žemės įstatymų pakeitimus.
Bendroje ataskaitoje sakoma, kad nuo 2023 iki 2025 m. buvo įkurti iš viso 185 nauji forpostai. Be to, buvo perkelta 118 palestiniečių piemenų bendruomenių. Visame Vakarų Krante buvo nutiesta mažiausiai 223 kilometrai naujų kelių. Šie duomenys nėra nepriklausomai patvirtinti.
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