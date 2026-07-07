D. Trumpas pasiruošęs panaikinti JAV sankcijas Turkijai, įvestas ginče dėl F-35

„Ketiname panaikinti sankcijas. Atėjo metas tai padaryti. Nenorime taikyti sankcijų draugams. Tai labai paprasta“, – antradienį sakė D. Trumpas, kalbėdamas šalia Turkijos prezidento Recepo Tayyipo Erdogano NATO viršūnių susitikime Ankaroje.
Sankcijos buvo įvestos dėl Turkijos sprendimo įsigyti rusišką priešraketinės gynybos sistemą S-400, kurią ji gavo 2019 m., nepaisant pakartotinių JAV perspėjimų. Kongresas priėmė nuostatą, draudžiančią Pentagonui tiekti F-35 lėktuvus Turkijai, kol Ankara turės šią rusišką priešraketinę sistemą.
Tuo metu tvyrojo susirūpinimas, kad Rusija gali pasinaudoti jautriu S-400 sistemos radiolokatoriumi duomenims apie F-35 naikintuvų pajėgumus gauti.
Kalbėdamas po priėmimo Ankaroje, D. Trumpas nurodė, kad F-35 orlaivių pardavimas Turkijai tikrai bus svarstomas, tačiau išsamesnės informacijos nepateikė.
Žurnalisto klausiamas apie Vašingtono susirūpinimą dėl saugumo, D. Trumpas pažymėjo: „Dabar nesijaudinu dėl nieko, kas susiję su Turkija.“
R. T. Erdoganas teigė, kad JAV jam pažadėjo penkis lėktuvus ir kad jis išbandys šį pažadą diskusijose NATO viršūnių susitikime.
„Ponas Trumpas šiuo klausimu visada laikosi savo žodžio. Manau, kad šiame lyderių susitikime bus priimtas teigiamas sprendimas dėl F-35“, – tikino R. T. Erdoganas.
Donaldas Trumpas (Donald Trump)JAVTurkija
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