Į naftos tanklaivį Hormuzo sąsiauryje pataikė nenustatytas svaidmuo

Incidentas netoli vieno iš svarbiausių pasaulio energijos transportavimo maršrutų įvyko nepaisant Jungtinių Valstijų ir Irano paskelbtų paliaubų bei tebevykstančių pastangų užtikrinti ilgalaikį taikos susitarimą.
Agentūros „The United Kingdom Maritime Trade Operations“ (UKMTO) teigimu, incidentas įvyko už aštuonių jūrmylių į rytus nuo Limaho miesto Omane.
„Tanklaivis pranešė, kad plaukiant pietų link į kairįjį jo bortą pataikė nenustatytas svaidmuo, dėl to kilo gaisras“, – teigiama platformoje „X“ paskelbtame agentūros UKMTO pranešime.
JAV ir Iranas sutiko nutraukti atakas: planuoja susitikti ir atnaujinti derybas
Agentūra pranešė, kad jokių pranešimų apie aukas ar aplinkai padarytą žalą nebuvo.
„Laivams rekomenduojama plaukti atsargiai ir apie bet kokią įtartiną veiklą pranešti UKMTO“, – pridūrė agentūra, nurodydama, kad valdžios institucijos atlieka tyrimą.
JAV naujienų agentūra „Axios“, cituodama dviejų nenurodytų JAV pareigūnų žodžius, pirmadienį vakare pranešė, kad Iranas „paleido mažiausiai dvi raketas į komercinius laivus“. Vienas iš minėtųjų pareigūnų agentūrai sakė, kad buvo pataikyta ir į kitą laivą, kuris buvo gerokai apgadintas.
Susiję straipsniai
Naujienų agentūrai AFP nepavyko pačiai patvirtinti agentūros „Axios“ pranešimo, o Pentagonas į jos prašymą pateikti komentarą kol kas neatsakė.
Hormūzo sąsiauris įtampos centre atsidūrė per karą Artimuosiuose Rytuose, kai Iranas užblokavo šį vandens kelią ir buvo užpulti keli komerciniai laivai. Dėl to visame pasaulyje staigiai šoktelėjo energijos kainos.
Jungtinės Valstijos į Irano veiksmus atsakė jūrine blokada, o paskiau sudavė Islamo Respublikai atsakomųjų smūgių, apkaltindamos Teheraną puolant komercinius laivus.
Po to, kai praėjusį mėnesį Vašingtonas ir Teheranas pasirašė susitarimo memorandumą, kurio tikslas – užbaigti konfliktą ir vėl atidaryti šį strateginį maršrutą, sąsiauriu vėl buvo atnaujintas laivų eismas.
Tačiau Iranas tvirtina, kad jokie ikikariniai susitarimai, pagal kuriuos laivai galėjo laisvai plaukti per sąsiaurį, nebegalios.
Teheranas įspėjo laivus neplaukti maršrutais, esančiais už jo patvirtinto koridoriaus Irano pakrantėje ribų.
Hormūzo sąsiauris yra pagrindinis jūrų koridorius, per kurį energijos ištekliai eksportuojami iš Persijos įlankos į tarptautines rinkas, ypač į Aziją.
IranasHormūzo sąsiaurissmūgis
Rodyti daugiau žymių