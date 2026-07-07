Karas Ukrainoje. Belgorodas atakuotas raketomis ir aliarmas Maskvoje – skelbia apie didžiulę dronų ataką

Ukrainos ilgojo nuotolio sankcijų Rusijai tikslas – padaryti viską, kad okupacijos tęsimas invazinėms pajėgoms taptų kuo nepriimtinesnis.
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis apie tai sekmadienį kalbėjo savo vakariniame vaizdo kreipimesi, pranešė „Ukrinform“.
„Taip pat esu dėkingas kiekvienam partneriui, kuris palaiko mus diplomatiniame procese ir mąsto, kaip priversti Rusiją pagaliau žengti link susitarimo. Turime šį karą užbaigti oriai – pasiekę tikrą taiką“, – sakė jis.
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Ukrainos dronai nuo 2026 m. pradžios mažiausiai 194 kartus sėkmingai smogė Rusijos naftos perdirbimo gamykloms ir taip prisidėjo prie didėjančios degalų krizės Rusijoje.
Apie tai rašo britų laikraštis „Financial Times“, remdamasis savo paties analize ir Lenkijos analitinės grupės „Rochan Consulting“ duomenimis, praneša „Ukrinform“.
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Analitikų teigimu, sėkmingų Ukrainos smūgių Rusijos naftos perdirbimo gamykloms skaičius gegužę pasiekė mėnesio rekordą – 16. Iš viso nuo 2026 m. pradžios Rusijos perdirbimo gamykloms buvo smogta mažiausiai 194 kartus, t. y. 11 kartų daugiau nei per tą patį laikotarpį praėjusiais metais.
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