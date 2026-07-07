Pasak M. Rutte, JAV prezidentas buvo teisus spausdamas sąjungininkes didinti gynybos išlaidas, versdamas jas modernizuoti savo kariuomenes ir net pradėdamas karą su Iranu, rašo „Politico“.
„Man tiesiog patinka šis žmogus. Manau, kad tai, ką jis daro NATO labui, yra puiki žinia“, – tikino NATO generalinis sekretorius.
„Politico“ atkreipia dėmesį, kad M. Rutte išreiškė visapusišką palaikymą JAV prezidento politikai, palaikymas, nors tokie jo pasisakymai ne kartą yra suerzinę kitus Aljanso narius. Daugelis jų abejoja D. Trumpo įsipareigojimu Aljansui po jo grasinimų aneksuoti Grenlandiją, turi dvejonių dėl JAV įsipareigojimo laikytis NATO 5-ojo kolektyvinės gynybos straipsnio nuostatų, smerkia jo puolimą prieš kitus Aljanso šalių lyderius ir kritiškai vertina jo sprendimą išvesti dalį JAV karių iš Vokietijos bei šiuo metu Pentagono atliekamą vertinimą dėl JAV karinio buvimo Europoje, vardija „Politico“.
NATO narių tikslai Ankaroje: centre – D. Trumpo nuotaikų suvaldymas ir įtikinimas dėl karo eigos Ukrainoje
„Prezidentas Trumpas iš esmės pasiekia tai, ką nuo Eisenhowerio laikų bandė pasiekti JAV prezidentai, t. y. išlyginti JAV ir Europos gynybos išlaidas“, – pridūrė M. Rutte.
NATO generalinio sekretoriaus teigimu, šių metų viršūnių susitikimas Turkijoje Aljansą „pakeis iš esmės“, o į svarbiausias gynybos programas bus investuotos papildomos dešimtys milijardų dolerių.
Pasak naujienų agentūros AFP, antradienį prasidedančiame viršūnių susitikime NATO narės pabrėš sparčiai augančias gynybos išlaidas, tikėdamosi nuraminti dėl Europos reakcijos į karą su Iranu įsiutusį JAV prezidentą.
Šis dviejų dienų susitikimas, vyksiantis didžiuliuose Turkijos prezidento rūmuose, rengiamas praėjus metams po to, kai NATO narės, spaudžiamos D. Trumpo, įsipareigojo padidinti su saugumu susijusias išlaidas iki penkių procentų BVP.
Susiję straipsniai
NATO generalinis sekretorius tvirtino, kad Europos šalys vykdo savo pažadus, didindamos karinius biudžetus ir prisiimdamos didesnę atsakomybę už žemyno gynybą prieš Rusiją.
„Praėjus vos metams, jau matome esminę pažangą“, – susitikimo išvakarėse žurnalistams Ankaroje sakė NATO generalinis sekretorius.
Tuo metu vienas aukšto rango JAV prezidento administracijos narys teigė, kad D. Trumpas į Ankarą atvyksta „jausdamas tiek optimizmą, tiek tam tikrą nerimą dėl Irano.“
„Jis jaučia ir viena, ir kita. Žinau, kad tai gali atrodyti prieštaravimas, bet yra vilties, kad net po to, kas įvyko su Iranu, galbūt vis dėlto yra kelias į priekį“, – tikino jis.
M. Rutte tvirtino, kad, nepaisant nesutarimų, Aljansas tebėra vieningas, o Amerika yra visavertė partnerė.
Markas RutteNATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)JAV
Rodyti daugiau žymių