„Esu labai nusivylęs NATO“, – sakė jis žurnalistams, susitikęs su Aljanso vadovu Marku Rutte prieš pagrindinį susitikimą.
„Nesu patenkintas NATO dėl to, ką jie padarė su Grenlandija, ir nesu patenkintas NATO dėl to, kad jie nenorėjo mums padėti kovoti su didžiausiu terorizmo rėmėju – Iranu“, – pareiškė JAV prezidentas.
D. Trumpas ypač kritikavo Ispaniją, vadino ją „siaubinga NATO partnere“.
D. Trumpas Ankaroje pažėrė grasinimų: jei Danija neatiduos Grenlandijos, iš Europos išves visas karines pajėgas
„Ispanija yra tuščias reikalas. Mes daugiau nebenorime prekiauti su Ispanija“, – sakė jis ir teigė paprašęs iždo sekretoriaus Scotto Bessento „nutraukti prekybą“.
Ispanija jau sureagavo į D. Trumpo žodžius.
Trečiadienį šaltiniai vyriausybėje pareiškė, kad Ispanija „ramiai ir normaliai“ reaguoja į JAV prezidento grasinimą nutraukti visą prekybą, nes D. Trumpas nepatenkintas dėl Ispanijos išlaidų gynybai ir nenoro padėti kare su Iranu.
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„Mūsų šalis palaiko puikius socialinius, kultūrinius ir ekonominius santykius su Jungtinėmis Valstijomis ir mes neketiname to keisti“, – teigė šaltiniai.
D. Trumpą erzina Europos reakcija į jo karą su Iranu ir jis vis dar neatsisakė troškimo perimti NATO narei Danijai priklausančios Grenlandijos.
„Grenlandija mums yra didelė problema“, – žurnalistams sakė JAV lyderis. Pasak jo, Grenlandija yra „labai svarbi Jungtinėms Valstijoms, bet nesvarbi Danijai“.
„Mums jos reikia, kad apsaugotume pasaulį, ne tik Jungtines Valstijas (...) Tai nepadeda Danijai, bet padeda mums“, – kalbėjo D. Trumpas.
NATO generalinis sekretorius Markas Rutte tvirtino, kad JAV ir Danija laikysis susitarimo surengti derybas dėl galimo JAV įtakos Arkties saloje didinimo.
Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen anksčiau tvirtino, kad Kopenhaga aiškiai pasakė, jog Grenlandija neparduodama.
NATO sąjungininkės nori pasinaudoti viršūnių susitikimu Ankaroje, kad nukreiptų D. Trumpo pyktį dėl Irano ir parodytų, jog laikosi pažado didinti išlaidas gynybai.
D. Trumpas pareiškė, kad Jungtinės Amerikos Valstijos skiria NATO neproporcingai daug lėšų, kad apsaugotų Europą nuo Rusijos.
„Su mumis elgiamasi nesąžiningai“, – teigė jis.
NATO (Šiaurės Atlanto Sutarties Organizacija)AnkaraDonaldas Trumpas (Donald Trump)
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