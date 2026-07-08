Karas Irane. JAV smogė Iranui: atakuota daugiau nei 80 taikinių, konfliktas pasiekė naują pavojingą lygį

Pirmadienį ajatolos Ali Khamenei laidotuvių procesijoje dalyvavę iraniečiai ragino keršyti ir išreiškė nepritarimą deryboms su tais, kurie atsakingi už aukščiausiojo lyderio mirtį.
„Mes nenorime susitarimo. Norime Trumpo galvos!“, – skandavo jie, turėdami galvoje JAV prezidentą, kurio šalis kartu su Izraeliu surengė bendrus smūgius, per kuriuos vasario 28 d. žuvo A. Khamenei.
Jo kaip „kankinio“ žūtis giliai sukrėtė iraniečius, teigė procesijos dalyvis Gholamreza Khanbabai, kuris 1989 m. taip pat dalyvavo Islamo Respublikos įkūrėjo ajatolos Ruhollah Khomeini laidotuvėse.
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„Tuomet man buvo dvidešimt keleri metai. Žmonės buvo entuziastingi (norėdami atiduoti pagarbą), bet kartu ir sukrėsti“, – sakė 58-metis vyras.
R. Khomeini mirė 1989 m. birželio 3 d. Jo laidotuvės, surengtos po trijų dienų, pritraukė didžiausią iki tol Irano istorijoje žmonių minią.
Gh. Khanbabai pasakojo, kad tuo metu, mirus lyderiui, kuris 1979 m. užbaigė dviejų tūkstantmečių monarchijos laikotarpį buvusioje Persijoje, iraniečiai „negalėjo įsivaizduoti, kas jų laukia“.
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Valstybinė naujienų agentūra IRNA pranešė, kad tuomet velioniui pagarbą atidavė ne mažiau kaip 10 mln. žmonių.
Laidotuvės sukėlė chaosą: gedintieji apspito R. Khomeini palaikus vežantį automobilį, dėl to suplyšo jo laidojimo šydas, o velionio kūnas nukrito ant žemės. Spūstyse žuvo apie 10 žmonių, o daugiau nei 10 tūkst. buvo sužeista.
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