Artėjant Turkijoje įvyksiančiam svarbiam NATO viršūnių susitikimui, kurio metu, tikėtina, pagrindinė diskusijų tema bus karas, Ukraina į Rusijos sostinę Maskvą paleido daugiau nei 400 dronų, antradienį pranešė miesto meras.
Tokie antskrydžiai parodo, kad Kyjivas daugiau nei ketverius metus trunkančiame kare naudoja ilgojo nuotolio dronus, nuo kurių kenčia ne tik Rusijos pasienio teritorijos, bet vis dažniau – ir Maskva.
Tuo metu laikinasis Belgorodo srities gubernatorius Aleksandras Šuvajevas paskelbė, kad pietvakariuose esantis Belgorodo miestas ir aplinkiniai rajonai tapo keleto Ukrainos raketų smūgių taikiniu.
NATO narių tikslai Ankaroje: centre – D. Trumpo nuotaikų suvaldymas ir įtikinimas dėl karo eigos Ukrainoje
Šie antskrydžiai įvyko po to, kai pirmadienį, likus vienai dienai iki svarbaus dvi dienas truksiančio NATO viršūnių susitikimo, per rusų smūgius Ukrainoje žuvo 30 žmonių.
Praėjus vos kelioms valandoms po šių pražūtingų smūgių, Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paragino sąjungininkus Ankaros viršūnių susitikime priimti „ryžtingus sprendimus“.
„Ypač svarbu, kad pasaulis – pirmiausia Jungtinės Valstijos ir mūsų Europos partneriai – po NATO viršūnių susitikimo Ankaroje priimtų ryžtingus sprendimus mūsų oro gynybai paremti“, – socialiniame tinkle „Facebook“ teigė V. Zelenskis.
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Pastaraisiais mėnesiais Rusija ir Ukraina ėmė intensyviau rengti ilgojo nuotolio smūgius viena kitos atžvilgiu – abi šalys nuolat praneša apie dronų ir raketų atakas, nukreiptas į toli už fronto linijos esančias teritorijas.
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