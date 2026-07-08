Apie „Ilgojo nuotolio taiklaus smūgio“ (angl. Deep Precision Strike) projektą paskelbė JK vyriausybė ir jis bus aptartas trečiadienį NATO viršūnių susitikime Turkijos sostinėje Ankaroje.
Tai paskutinis NATO viršūnių susitikimas JK ministrui pirmininkui Keirui Starmeriui. Manoma, kad jis susilauks JAV prezidento Donaldo Trumpo kritikos už tai, kad nesugebėjo parengti plano, kaip JK gynybos finansavimas iki 2035 m. pasiektų 3,5 proc. nuo bendrojo vidaus produkto (BVP). Dėl šio tikslo pernai susitarė beveik visos NATO šalys.
Vis dėlto trečiadienį JK ministras pirmininkas susitiks su daugiau nei dešimties valstybių lyderiais, kad aptartų naujosios raketos programą.
D. Trumpas Ankaroje pažėrė grasinimų: jei Danija neatiduos Grenlandijos, iš Europos išves visas karines pajėgas
Šis projektas pristatomas kaip vienas moderniausių NATO ginklų. Raketa galėtų itin taikliai smogti taikiniams esantiems toliau nei už 300 km, o galbūt galėtų nuskristi ir apie 2 tūkst. km.
K. Starmeris teigė, kad JK vadovaujama iniciatyva galėtų padėti suvienyti sąjungininkus Europoje ir daugelį metų apsaugoti NATO nares.
JK užsienio reikalų sekretorė Yvette Cooper sakė, kad vykdant šį projektą pripažįstama, jog pasaulis tapo pavojingesnis.
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„Siekiame užtikrinti, kad Europa bus stipresnė galingesnėje NATO“, – duodama interviu BBC iš Ankaros sakė ji.
Vis dėlto tikėtina, kad, kaip ir daugelis kitų planuojamų karinių projektų, „Ilgojo nuotolio taiklaus smūgio“ programa bus baigta įgyvendinti po 2030 m.
Birželio mėnesį JAV gynybos sekretorius Pete‘as Hegsethas paskelbė, kad per pusę metų JAV peržiūrės savo pajėgų buvimą Europoje.
D. Trumpas nuolat kartoja norįs, kad NATO narės Europoje didintų išlaidas gynybai. Pernai NATO viršūnių susitikime susitarta iki 2035 m. pasiekti 5 proc. nuo BVP finansavimo lygį gynybai ir saugumui.
Britų ministras pirmininkas K. Starmeris teigė esąs pasiryžęs užtikrinti JK ir sąjungininkų saugumą. Pasak jo, reikia imtis veiksmų, kad „europietiškesnė NATO taptų stipresne“.
JK vyriausybė jau įsipareigojo Gynybos investicijų planui iki 2030 m. skirti 350 mlrd. eurų (300 mlrd. svarų).
Pasak BBC, Ankaroje K. Starmeris taip pat turėtų pabrėžti Rusijos keliamą grėsmę Jungtinei Karalystei ir NATO.
JK vyriausybė paskelbė, kad per pastaruosius dvejus metus NATO naikintuvai daugiau nei 700 kartų kilo atpažinti prie šalies oro erdvės priartėjančių Rusijos karo lėktuvų, o Rusijos kariuomenės aktyvumas prie JK vandenų padidėjo 30 proc.