Rusijos taktikoje – didelis pokytis: analitikai iškėlė dvi hipotezes

Analitikai pažymėjo, kad pastaraisiais mėnesiais Rusijos pajėgos demonstravo gebėjimą reguliariai rengti smūgius, panaudodamos šimtus dronų ir raketų.
Tačiau pirmąjį vasaros mėnesį tokių atakų skaičius smarkiai sumažėjo, nors tikslios to priežastys šiuo metu išlieka neaiškios.
Nuo 2026 m. sausio vidurio Rusijos kariuomenė reikšmingai suintensyvino masinių oro smūgių kampaniją. Daugiau kaip 300 dronų ir raketų vienos atakos metu buvo panaudota 24 masinių smūgių metu.
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Sausį okupantai surengė 3 plataus masto atakas, vasarį – 6, kovą – 4, balandį – 5, o gegužę – 6.
Nuo sausio iki gegužės okupacinės pajėgos paprastai surengdavo nuo vienos iki trijų didelių atakų per savaitę, po kurių sekdavo vienos–dviejų savaičių gerokai mažesnio intensyvumo laikotarpis.
Tačiau birželį ši tendencija reikšmingai pasikeitė. Per visą mėnesį rusai surengė tik dvi didelio masto atakas. Šios atakos įvyko birželio 2 d. ir birželio 15 d.
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Dvi ekspertų hipotezės
ISW ekspertai pabrėžia, kad kol kas nėra aiškaus paaiškinimo, kodėl Rusija rengia mažiau didelio masto atakų, tačiau jie išskiria dvi pagrindines hipotezes.
Viena tikėtinų priežasčių – Rusija sąmoningai kaupia dronų atsargas, siekdama ateityje surengti dar intensyvesnes atakų bangas. Kremlius gali laukti palankiausio momento, tikėdamasis dar labiau išsekinti Ukrainos oro gynybos sistemą.
Nepaisant birželio atokvėpio, liepos pradžioje priešas vėl grįžo prie plataus masto apšaudymų. Ketvirtadienio naktį Rusijos okupacinės pajėgos surengė masinę kombinuotą ataką prieš Kyjivą, paleisdamos dešimtis raketų ir šimtus smogiamųjų dronų, tarp jų aktyviai naudodamos ir naujus reaktyvinius dronus.
Kita galima priežastis – Rusijos karinės pramonės pertvarka.
Rusija gali siekti decentralizuoti „Shahed“ tipo smogiamųjų bepiločių orlaivių gamybą arba perorientuoti gamybos pajėgumus į sudėtingesnius ir brangesnius modelius, pavyzdžiui, reaktyvinius dronus, kurie buvo panaudoti ir per liepos 2-osios ataką prieš Kyjivą.
Tokių dronų gamyba reikalauja daugiau laiko ir išteklių.