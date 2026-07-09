F. Merzas: JAV patvirtino raketų „Tomahawk“ pardavimą Vokietijai

„Ankaroje vykusio NATO susitikimo metu susitarėme su JAV valdžia, kad įsigysime amerikietiškas raketas „Tomahawk“ ir jas dislokuosime Vokietijoje“, – savo pareiškime parlamentui teigė F. Merzas.
„(Šis įsigijimas – ELTA) užpildys svarbią strateginę spragą mūsų gynyboje. Tuo pačiu metu dirbsime kurdami savo pačių europietiškas sistemas ir dislokuodami jas Europoje“, – pridūrė jis.
Gegužę F. Merzas užsiminė, kad anksčiau planuotas raketų „Tomahawk“ dislokavimas Vokietijoje, apie kurį buvo paskelbęs buvęs JAV prezidentas Joe Bidenas, yra atšaukiamas.
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Tuomet F. Merzas tai aiškino karų Irane ir Ukrainoje išeikvotomis ginkluotės atsargomis.
Apie tai Vokietijos kancleris tuomet paskelbė taip pat po pasaulio žiniasklaidoje tuo metu plačiai nuskambėjusio jo ir JAV prezidento Donaldo Trumpo apsižodžiavimo dėl karo Irane.
Balandžio mėnesį F. Merzas pareiškė, kad Iranas prie derybų stalo „žemina“ Vašingtoną.
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Tai išprovokavo piktas reakcijas iš Baltųjų rūmų, įskaitant D. Trumpo komentarus, esą F. Merzas „siaubingai“ atlieka kanclerio pareigas.
Šios raketos daugiausia paleidžiamos iš povandeninių ir karo laivų. Jos gali nuskristi daugiau nei 1,6 tūkst. kilometrų.
Friedrichas MerzasJAVTomahawk
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