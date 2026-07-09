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Karas Irane. Po naujos JAV smūgių operacijos prieš Iraną – D. Trumpo perspėjimas ir Teherano atsakas

2026 m. liepos 9 d. 07:17
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​​​​
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Jungtinių Amerikos Valstijų ir Irano apšaudymai dar labiau apsunkina ir taip įtemptas derybas dėl karo nutraukimo, trečiadienį pareiškė Europos Sąjungos (ES) diplomatijos vadovė Kaja Kallas.
„Irano atakos prieš Bahreiną ir Kuveitą yra nepriimtinos“, – parašė ji socialiniame tinkle „X“.
Ji pridūrė, kad ES užsienio reikalų ministrai pirmadienį su kolegomis iš Persijos įlankos šalių aptars, kaip išsaugoti laivybos laisvę Hormuzo sąsiauryje ir Raudonojoje jūroje.

D. Trumpas Ankaroje pažėrė grasinimų: jei Danija neatiduos Grenlandijos, iš Europos išves visas karines pajėgas

Vėliau per NATO viršūnių susitikimą Ankaroje JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Teherano ir Vašingtono pasiektas supratimo memorandumas, kuriuo siekiama užbaigti karą, nutrauktas.
JAV teigė per naktį subombardavusios daugiau nei 80 taikinių Irane, reaguodamos į atakas prieš tanklaivius Hormuzo sąsiauryje.
Žiniasklaidos pranešimuose sakoma, kad Irano kariuomenės atsakas buvo raketų smūgiai į Bahreiną. Kuveito kariuomenė taip pat pranešė, kad jos oro gynybos sistemos perėmė raketas ir dronus.
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Bahreinas ir Kuveitas bei kelios kitos Persijos įlankos valstybės ir anksčiau buvo Irano taikiniai. Visose jose yra JAV karinės bazės vos už kelių šimtų kilometrų nuo Irano.
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