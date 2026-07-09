Karas Ukrainoje. Nauja smūgių banga Rusijoje: po dronų atakos liepsnoja naftos saugyklos

Vokietijos iniciatyva Europos NATO sąjungininkės 2026 ir 2027 m. planuoja suteikti Ukrainai papildomą 70 mlrd. eurų vertės pagalbą.
Kaip praneša „Ukrinform“ korespondentas, tai kalbėdamas su žurnalistais prieš išvykdamas į NATO viršūnių susitikimą Ankaroje paskelbė Vokietijos kancleris Friedrichas Merzas.
„Vokietijos iniciatyva bus pasiektas susitarimas dėl naujo, papildomo finansavimo skyrimo Ukrainai. 2026 ir 2027 m. Europos sąjungininkai suteiks dar 70 mlrd. eurų“, – sakė F. Merzas.
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Pasak jo, Rusijos karas prieš Ukrainą bus viena iš pagrindinių NATO viršūnių susitikimo temų. Jis pareiškė viltį, kad susitikime bus pažadinta „Ankaros dvasia“ ir jis taps svarbiu žingsniu stiprinant sąjungininkų vienybę ir didinant spaudimą Rusijai.
„Norėčiau, kad mums visiems pavyktų pažadinti Ankaros dvasią. Šiuo viršūnių susitikimu turėtų būti pasiųsta tokia žinia: kuriame labiau europietišką NATO, kad NATO galėtų išlikti transatlantine“, – tvirtino F. Merzas.
Kancleris taip pat pareiškė viltį, kad susitikimas Ankaroje taps „lūžio tašku šiame kare“.
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„Kremlius turi palaipsniui suprasti, kad Rusija negali laimėti šio karo ir nepasieks savo karinių tikslų“, – nurodė Vokietijos lyderis.
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