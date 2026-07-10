Karas Irane. Teheranas kėsinsis į D. Trumpą? Izraelio žvalgyba skelbia gavusi tikslų to planą

Vyriausiasis Irano derybininkas ketvirtadienį pareiškė, kad Hormuzo sąsiauris bus atidarytas tik pagal „Irano nustatytas sąlygas“.
„Jungtinės Valstijos vis dar nesuprato, kad baugindamas ir laužydamas pažadus visada sulauki pasekmių, – platformoje „X“ rašė Mohammadas Bagheras Ghalibafas. – Leiskite man pasakyti aiškiai: jei smogsite, jums bus atsakyta tuo pačiu.“
Nuo vasario, kai JAV ir Izraelio smogė Iranui ir Artimuosiuose Rytuose prasidėjo karas, Teheranas primygtinai reikalauja kontroliuoti sąsiaurį, teigdamas, kad ims rinkliavas už galimybę juo plaukti ir grasindamas smogti laivams, nesilaikantiems jo nustatyto maršruto.
JAV pradėjo naują operaciją prieš Iraną: smūgiais siekia užtikrinti, kad Hormūzo sąsiauris liktų atviras
Pastarosiomis dienomis Irano karinės pajėgos Hormuzo sąsiauryje smogė mažiausiai trims laivams, o atsakydamos į tai JAV antradienį pačios pradėjo didelio masto smūgių operaciją prieš Irano taikinius.
Keršydamas Iranas raketomis ir dronais apšaudė JAV sąjungininkus šiame regione – Katarą ir Bahreiną.
Tuo tarpu JT generalinis sekretorius Antonio Guterresas paragino „visas šalis elgtis kuo santūriau“ – to paties paprašė ir Pakistanas, kuris yra pagrindinis tarpininkas JAV ir Irano derybose.
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Iranas pranešė, kad jo užsienio reikalų ministras Abbasas Araghchi ir Kataro ministras pirmininkas trečiadienį kalbėjosi telefonu ir „pabrėžė, kaip svarbu regionines problemas spręsti diplomatinėmis priemonėmis“.
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