Trečiadienį Rusija griežtai pasmerkė viršūnių susitikime Turkijoje prisiimtus NATO įsipareigojimus Ukrainai, įskaitant milijardų eurų vertės pagalbą gynybos srityje, pavadindama juos „neatsakingais“, taip pat apkaltino Europos valstybes, kad jos ruošiasi „ginkluotam konfliktui su Rusija“.
Savo pareiškime Maskvos užsienio reikalų ministerija apkaltino Aljanso valstybes nares priėmus „neatsakingus sprendimus, kurie gali sukelti katastrofą“, ir teigė, kad jos siekia „militarizuoti Europos žemyną“.
Ankaroje vykusiame NATO viršūnių susitikime Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, jame dalyvavęs svečio teisėmis, išgirdo pažadą, kad 2026 ir 2027 m. Ukrainai bus skirta vertės karinės pagalbos už 140 mlrd. eurų, be to, jam buvo duotas leidimas pradėti gaminti raketas JAV gamybos oro gynybos sistemoms „Patriot“.
Tai laiko didžiule Kyjivo pergale: V. Zelenskis iš NATO viršūnių susitikimo išvyksta ne tuščiomis
„Ukraina prisideda prie transatlantinio saugumo, o sąjungininkai vieningai ir tvirtai remia Ukrainą, ginančią savo laisvę, suverenitetą ir teritorinį vientisumą“, – sakoma trečiadienį NATO lyderių priimtoje bendroje deklaracijoje.
„2026 m. sąjungininkai įsipareigoja skirti 70 mlrd. eurų karinei įrangai, pagalbai ir mokymams Ukrainai bei patvirtina savo suverenius įsipareigojimus 2027 m. išlaikyti bent jau tokį patį pagalbos lygį“, – toliau teigiama NATO pareiškime.
Pagalbą daugiausia teiks Europos NATO narės ir Kanada, nes Jungtinės Valstijos valdant prezidentui Donaldui Trumpui stipriai sumažino finansinę paramą Kyjivui.
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Kita vertus, viršūnių susitikime D. Trumpas pranešė, kad Kyjivas gaus leidimą Ukrainoje gaminti raketas, skirtas oro gynybos sistemoms „Patriot“, o tai yra didžiulė Kyjivo pergalė.
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