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Karas Irane. Po paviešintų Irano planų – D. Trumpo perspėjimas (2)

2026 m. liepos 11 d. 08:24
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​​​​​
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JAV žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms Valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir „konkretų“ Irano planą nužudyti D. Trumpą.
Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų JAV ir Irano išpuolių imta nuogąstauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo, taip pat po to, kai, pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, D. Trumpas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos išskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu.
Vašingtonas stebėjo nuolatinį žvalgybos informacijos apie galimus planus nužudyti D. Trumpą srautą, „tačiau Izraelio įspėjimas buvo naujas ir susijęs su konkrečiu sąmokslu“, remdamasi nenurodytais su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais pranešė CNN.

Prieš D. Trumpą – naujas Irano sąmokslas: Izraelio žvalgyba perdavė informaciją, kas planuojama

„The Wall Street Journal“, taip pat remdamasis nenurodytais šaltiniais, pranešė, kad žvalgybos duomenyse buvo minimas „naujas“ sąmokslas.
Teheranas jau daugelį metų grasina atkeršyti D. Trumpui už tai, kad jis per savo pirmąją kadenciją 2020 m. sausį įsakė nužudyti Irano generolą Qassemą Soleimani.
Kai AFP kreipėsi į Baltuosius rūmus, prašydama pakomentuoti šiuos pranešimus, nenurodytas pareigūnas paminėjo trečiadienį D. Trumpo išsakytus komentarus.
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„Jie nori pašalinti JAV lyderį – mane. Esu įtrauktas į kažkokį ten sąrašą. Šįryt pamačiau, kad esu visuose jų sąrašuose“, – prezidentiniame lėktuve pakeliui namo iš NATO viršūnių susitikimo žurnalistams sakė D. Trumpas.
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