Karas Ukrainoje. Problemos Rusijoje tik auga: atskleidė tikrąjį degalų trūkumo mastą

Atrodo, kad Kremliui sunku pakoreguoti savo naratyvą reaguojant į neseniai Donaldo Trumpo pasakytus žodžius, skelbia Karo studijų instituto (ISW) analitikai.
Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas liepos 9 d. teigė, kad JAV visada teikė karinę pagalbą Ukrainai, bandydamas sumenkinti JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimo suteikti Ukrainai licenciją gaminti „Patriot“ sistemą svarbą.
D. Peskovas pareiškė, kad Kremlius laiko D. Trumpo pareiškimus „klaidingu supratimu“, o ne eskalacija. Be to, liepos 9 d. D. Peskovas pareiškė, kad liepos 8 d. Trumpas neskambino Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, tačiau pažymėjo, kad V. Putinas tebėra pasirengęs kalbėtis su Trumpu.
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O štai Rusijos užsienio reikalų ministerijos (URM) atstovė spaudai Marija Zacharova liepos 8 d. pakartojo Kremliaus naratyvą, kad JAV tebėra nesuinteresuotos prisidėti prie Europos saugumo ir kad Europos valstybės ruošiasi ilgalaikiam konfliktui su Rusija.
D. Peskovo ir M. Zacharovos atsakymai, anot analitikų, rodo, kad Kremlius dar nesukūrė nuoseklaus informacinio atsako į pastarojo meto D. Trumpo administracijos pastangas atremti Rusijos naratyvus.
Pavyzdžiui, valstybės sekretorius Marco Rubio liepos 6 d. patvirtino, kad po 2025 m. rugpjūčio mėn. Aliaskoje įvykusio JAV ir Rusijos aukščiausiojo lygio susitikimo nebuvo pasiekta jokio rašytinio susitarimo, taip pakenkiant Rusijos bandymams panaudoti aukščiausiojo lygio susitikimą kaip ginklą derybų tikslais.
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Aukšti JAV pareigūnai taip pat neseniai pripažino Ukrainos taktinius ir operatyvinius laimėjimus, priešingai nei teigiama Rusijos naratyve, kad jos pajėgos veržiasi per visą fronto liniją.
Atrodo, kad Kremlius bando sumenkinti pastarojo meto įvykius, įskaitant „Patriot“ licencijavimo susitarimo svarbą, kad paliktų galimybę deryboms su Jungtinėmis Valstijomis, tikėdamasis, kad Rusija vis dar gali išgauti nuolaidų iš Ukrainos ir jos partnerių.
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