„Yra daug klausimų ir problemų, kurias reikia išspręsti, ypač kai kalbama apie karių reikalus“, – savo vakariniame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.
Jis sakė, kad šiuo metu vyksta baudžiamieji tyrimai ir kad taip pat bus įvykdyti pokyčiai specialiųjų pajėgų vadovybėje.
Šis pranešimas paskelbtas po to, kai birželio mėnesį žiniasklaida pranešė, kad per šešis mėnesius bazinio mokymo metu žuvo daugiau nei du tuzinai 425-ojo atskirojo šturmo pulko „Skelya“ naujokų.
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Remiantis pranešimais, naujokai buvo mušami, žeminami, patirdavo kitokį smurtą. Apie panašius atvejus pranešta ir kituose daliniuose – ypač smurtaujama prievarta mobilizuotų šauktinių atžvilgiu.
Ukraina jau daugiau nei ketverius metus ginasi nuo Rusijos pradėtos plataus masto invazijos.