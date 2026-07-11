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Po skandalo dėl smurto – V. Zelenskio žinia apie šturmo pajėgų reformą (1)

2026 m. liepos 11 d. 15:22
Kilus skandalui dėl naujokų mirčių bazinio mokymo metu, penktadienį Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis paskelbė apie šalies šturmo pajėgų reformą.
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„Yra daug klausimų ir problemų, kurias reikia išspręsti, ypač kai kalbama apie karių reikalus“, – savo vakariniame vaizdo kreipimesi sakė V. Zelenskis.
Jis sakė, kad šiuo metu vyksta baudžiamieji tyrimai ir kad taip pat bus įvykdyti pokyčiai specialiųjų pajėgų vadovybėje.
Šis pranešimas paskelbtas po to, kai birželio mėnesį žiniasklaida pranešė, kad per šešis mėnesius bazinio mokymo metu žuvo daugiau nei du tuzinai 425-ojo atskirojo šturmo pulko „Skelya“ naujokų.
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Remiantis pranešimais, naujokai buvo mušami, žeminami, patirdavo kitokį smurtą. Apie panašius atvejus pranešta ir kituose daliniuose – ypač smurtaujama prievarta mobilizuotų šauktinių atžvilgiu.
Ukraina jau daugiau nei ketverius metus ginasi nuo Rusijos pradėtos plataus masto invazijos.
Volodymyras ZelenskisUkrainakaras Ukrainoje

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