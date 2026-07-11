Rusijos programišiai civilines kameras pavertė šnipinėjimo įrankiu: taikinyje – NATO ir Ukraina

Bendro tyrimo metu nustatyta, kad su Kremliumi susiję programišiai įgijo prieigą prie internetinių kamerų, įrengtų palei karinius transporto maršrutus. Jie jas naudojo informacijai apie Kyjivui tiekiamus ginklus rinkti.
„Organizacijos, šiuose maršrutuose turinčios IP [internetinio protokolo] kameras, jau buvo įspėtos, kad galėtų imtis atitinkamų veiksmų“, – atskleisdamos „didelio masto Rusijos operaciją“ pareiškė tarnybos.
Pasak AIVD ir MIVD, ši operacija buvo nukreipta prieš Europos NATO valstybes nares, ypač Nyderlandus, taip pat Ukrainą.
Kol NATO tariasi gintis, Rusija ruošiasi pulti?
Nors žvalgybos tarnybos tiksliai nenurodė, į kokius įrenginius buvo įsilaužta, jos pažymėjo, kad ypač pažeidžiamos yra vaizdo skambučių sistemos ir namų vaizdo stebėjimo sistemos, kurias savininkai naudoja nuotoliniam stebėjimui per išmaniuosius telefonus.
Programišiai tokius įrenginius suranda naudodamiesi viešosiomis tinklo nuskaitymo paslaugomis. Tyrimas taip pat atskleidė, kad nemažai kamerų buvo nepakankamai apsaugotos: jose dažnai buvo naudojami gamykliniai slaptažodžiai, o programinė įranga buvo pasenusi.
„Aptikus IP kamerą, piktavalis veikėjas gali bandyti prisijungti prie jos per internetą. Tai dažnai būna palyginti lengva, nes daugelis prie interneto prijungtų IP kamerų nėra pakankamai apsaugotos“, – teigė specialiosios tarnybos.
Pastaraisiais metais interneto prieigą turinčios kameros labai išpopuliarėjo dėl prieinamų kainų (ypač kalbant apie kiniškus jų modelius) ir sparčiojo interneto plėtros.
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Tuo pačiu metu šiuolaikiniame kare tapo įprasta įsilaužti į tokias kameras. Beveik bet kuri kamera, sumontuota miesto gatvėje, šalia pastato ar verslo įstaigoje, gali būti panaudota žvalgybos informacijai rinkti. Šis metodas laikomas paprastesniu ir pigesniu nei rinkti tokią informaciją naudojant dronus ir palydovus.
Kaip pranešė „Ukrinform“, Italijos vyriausybė nusprendė už dalyvavimą šnipinėjimo veikloje išsiųsti du Rusijos ambasados karinius atašė.
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