Karas Irane. JAV smogė 140 taikinių Irane, Teheranas skelbia uždaręs Hormuzo sąsiaurį

D. Trumpas penktadienį pareiškė, kad Jungtinės Valstijos „visiškai sunaikintų“ Iraną, jeigu šis pasikėsintų į dabartinio prezidento gyvybę arba jį nužudytų.
„Į Irano Islamo Respubliką jau nutaikyta tūkstantis raketų, o po jų bus paleisti dar tūkstančiai, jei Irano vyriausybė įgyvendins savo grasinimą, nuskambėjusį daugelyje pasaulio kampelių, nužudyti arba pasikėsinti nužudyti dabartinį Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą – šiuo atveju mane!“, – savo socialinių tinklų platformoje „Truth Social“ rašė D. Trumpas.
„Įsakymai jau duoti ir JAV ginkluotosios pajėgos yra pasirengusios, pasiryžusios bei pajėgios per vienerių metų laikotarpį – su galimybe jį pratęsti – visiškai nusiaubti ir sunaikinti visas Irano teritorijas“, – teigė jis.
Prieš D. Trumpą – naujas Irano sąmokslas: Izraelio žvalgyba perdavė informaciją, kas planuojama
JAV žiniasklaida ketvirtadienį pranešė, kad Izraelis šią savaitę perdavė Jungtinėms Valstijoms žvalgybos informaciją apie naują ir „konkretų“ Irano planą nužudyti D. Trumpą.
Šios žinios pasirodė tuo metu, kai po naujų JAV ir Irano išpuolių imta nuogąstauti dėl plataus masto karo atsinaujinimo, taip pat po to, kai, pasibaigus NATO viršūnių susitikimui Ankaroje, D. Trumpas dėl neaiškių priežasčių iš Turkijos išskrido senuoju prezidentiniu lėktuvu.
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Vašingtonas stebėjo nuolatinį žvalgybos informacijos apie galimus planus nužudyti D. Trumpą srautą, „tačiau Izraelio įspėjimas buvo naujas ir susijęs su konkrečiu sąmokslu“, remdamasi nenurodytais su šiuo klausimu susipažinusiais šaltiniais pranešė CNN.
„The Wall Street Journal“, taip pat remdamasis nenurodytais šaltiniais, pranešė, kad žvalgybos duomenyse buvo minimas „naujas“ sąmokslas.
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