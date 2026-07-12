Karas Ukrainoje. D. Trumpas sužavėtas Ukrainos pajėgumais, Rusijoje – augantis karo nuovargis

Rusijos naftos perdirbimo pramonė nesugeba patenkinti didėjančios vidaus benzino paklausos, nes Ukrainos ilgų nuotolių smūgių kampanija ir toliau mažina Rusijos naftos perdirbimo pajėgumus, skelbia Karo studijų institutas (ISW).
Liepos 10 d. „Reuters“, remdamasi dviem šaltiniais iš pramonės ir savo skaičiavimais, pranešė, kad Rusijos benzino gamyba sumažėjo iki maždaug 65 proc. vidutinio sezoninio suvartojimo ir kad Rusijos gamyba nepatenkina sezoninės benzino paklausos.
Ukraina stiprina kampaniją, kuria siekia izoliuoti Rusijos okupuotą Krymą, smogdama logistikos maršrutams, tiltams, energetikos infrastruktūrai ir degalų objektams.
Šeštadienį Kyjive – kruvinų atakų banga: praneša apie sužeistuosius ir sprogimus
Kaip rašo „The Telegraph“, Kyjivo tikslas – atimti iš Rusijos kariuomenės galimybę efektyviai naudoti pusiasalį kaip pagrindinę karinę bazę šalies pietuose ir kartu sukelti rimtų problemų okupacinei administracijai.
Praėjusį mėnesį Ukrainos gynybos ministras Mychailas Fedorovas pareiškė, kad ši kampanija tik įsibėgėja.
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„Krymą izoliuoja bepiločiai. Artimiausioje ateityje pusiasalis taps sala. Rusams tikras pragaras dar tik prasideda“, – sakė jis.
Aukšti JAV pareigūnai taip pat neseniai pripažino Ukrainos taktinius ir operatyvinius laimėjimus, priešingai nei teigiama Rusijos naratyve, kad jos pajėgos veržiasi per visą fronto liniją.
Atrodo, kad Kremlius bando sumenkinti pastarojo meto įvykius, įskaitant „Patriot“ licencijavimo susitarimo svarbą, kad paliktų galimybę deryboms su Jungtinėmis Valstijomis, tikėdamasis, kad Rusija vis dar gali išgauti nuolaidų iš Ukrainos ir jos partnerių.
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