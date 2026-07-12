Ukrainai – naujas pavojus: rusai rado būdą atakuoti E. Musko „Starlink“

Karo ekspertų vertinimu, tokie veiksmai gali sumažinti Ukrainos smūgių Rusijos logistikai kampanijos efektyvumą. Ši kampanija tapo vienu svarbiausių pokyčių mūšio lauke šiemet ir smarkiai apsunkino Krymo aprūpinimą vadinamuoju sausumos tiltu.
Radioelektroninės kovos priemonėmis Rusija mėgina kovoti su vidutinio nuotolio dronais. Tokie dronai veikia nuo kelių dešimčių iki kelių šimtų kilometrų atstumu.
Jie dažnai valdomi per „Starlink“ ir naudojami atakoms prieš Rusijos tiekimo linijas, degalų saugyklas, oro gynybos sistemas ir vadavietes. Dabar Maskva pradėjo prisitaikyti prie tokios Ukrainos taktikos.
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Ukrainos kariškiai „Reuters“ sakė, kad radioelektroninės kovos priemonės atsirado prie miestų ir karinių objektų. Viena iš Rusijos naudojamų sistemų yra kompleksas „Volna Kupol Garant“.
Ukrainos gynybos ministro patarėjas Serhijus Beskrestnovas „Reuters“ teigė, kad tokia sistema gali destabilizuoti „Starlink“ ryšį maždaug 20 kv. km plote. Jo duomenimis, Ukrainos kariškiai aptiko apie 10 tokių kompleksų.
S. Beskrestnovas anksčiau rašė, kad pirmieji Rusijos radioelektroninės kovos priemonių bandymai slopinti „Starlink“ buvo fiksuoti dar 2024 m. Charkivo kryptimi. Tačiau, jo teigimu, masinių bandymų iki 2026 m. nebuvo.
S. Beskrestnovo duomenimis, kompleksus „Volna Kupol Garant“ gamina Simferopolyje registruota bendrovė „Rossijskij kupol“. Šie kompleksai montuojami ant priekabų su antenomis ir reikalauja didelio energijos tiekimo.
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Ukrainos gynybos ministro patarėjo teigimu, vieno tokio komplekso kaina gali siekti apie 1,5 mln. dolerių. Kompleksai jau buvo tapę Ukrainos smūgių taikiniais.
Ukrainos ginkluotųjų pajėgų 422-ojo bepiločių sistemų pulko vadas, kurio šaukinys yra „Dirigentas“, „Reuters“ sakė, kad jo dalinys dalyvavo smogiant dviem tokiems kompleksams. Vienu atveju tai buvo padaryta kartu su Ukrainos saugumo tarnyba.
Pasak „Dirigento“, po smūgio vienai iš įrenginių Ukrainos dronai su „Starlink“ „skrido be problemų“. Tai rodo, kad tokie kompleksai gali turėti tiesioginį poveikį Ukrainos dronų operacijoms, bet kartu patys išlieka pažeidžiami.
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