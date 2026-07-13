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Karas Irane. „Rimta eskalacija“: prieš taikinius Irane – nauja JAV kariuomenės smūgių banga

2026 m. liepos 13 d. 07:29
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JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijos pradėta karinė operacija prieš Iraną sukėlė vieną didžiausių pastarųjų metų saugumo krizių Artimuosiuose Rytuose. JAV ir Izraelis atakavo Irano karinius objektus, o Teheranas atsakė atakuodamas regiono šalis ir blokuodamas laivų eismą Hormūzo sąsiauryje.​​​​​​​
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JAV kariuomenė sekmadienį ryte pranešė, kad, keršydama už Irano ataką prieš dar vieną komercinį laivą Hormuzo sąsiauryje, smogė bent 140 taikinių Irane. Kiek anksčiau Teheranas skelbė šį strateginį sąsiaurį uždaręs, kol nebus pranešta kitaip.
„JAV pajėgos smogė maždaug 140 karinių taikinių Irane, naudodamos tiksliuosius šaudmenis, paleistus iš sausumos ir jūros kovinių lėktuvų, dronų bei karo laivų“, – teigiama JAV Centrinės vadavietės pranešime.
Tarp taikinių buvo raketų ir dronų bazės, karinio jūrų laivyno objektai, šaudmenų sandėliai, ryšių tinklai ir pakrančių stebėjimo postai, pridūrė ji.

Teheranas skelbia uždaręs sąsiaurį „iki atskiro pranešimo“: JAV kariuomenė smogė bent 140 taikinių

Keršydamas už naujus JAV smūgius, kuriuos šios surengė Iranui atakavus prekybinį laivą, Teheranas paskelbė sekmadienį uždarantis Hormuzo sąsiaurį ir paleido raketas bei dronus į taikinius kaimyninėse Persijos įlankos valstybėse.
Kaip pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistai ir vietos valdžios institucijos, Katare, Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir Bahreine buvo girdimos sirenos ir sprogimai. Tai naujausia eskalacija, po kurios perspektyvos įgyvendinti laikinąjį susitarimą tarp Vašingtono ir Teherano karui Artimuosiuose Rytuose užbaigti tampa dar labiau miglotos.
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