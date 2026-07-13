Naujas skandalas Ukrainoje: brigados vadas įtariamas įsakęs pagrobti ir nužudyti civilius

Tyrimo duomenimis, kilus buitiniam konfliktui, S. Lučanovas įsakė savo pavaldiniams „nubausti“ du Kyjivo srities Kalynivkos kaimo gyventojus.
Kalbama apie brolius Romaną ir Maksymą Moseičukus.
Pasak vietos gyventojų, birželio 28-osios naktį septyni nežinomi asmenys pagrobė brolius iš jų namų kiemo. Vėliau jie, kaip įtariama, buvo išvežti į Poltavos sritį, kur įsikūręs 155-osios brigados poligonas.
Degalų krizė gali paaštrėti: Ukraina smogė Rusijos naftos perdirbimo gamyklai už 2,5 tūkst. kilometrų
Ten, kaip įtariama, broliai buvo nužudyti, o jų kūnai užkasti.
Pasak leidinio „Dzerkalo Tyzhnia“ cituojamų šaltinių, tyrėjai mano, kad nenustatyti asmenys įžeidė S. Lučanovo žmoną. Teigiama, kad tuomet vadas įsakė aštuoniems savo pavaldiniams nubausti, jo manymu, už tai atsakingus asmenis.
Karinė teisėsaugos tarnyba pranešė, kad kartu su Kyjivo srities policija atliko operatyvinius ir ikiteisminio tyrimo veiksmus, per kuriuos buvo išaiškinta organizuota grupė, įtariama brolių pagrobimu ir iš anksto suplanuotu jų nužudymu.
Susiję straipsniai
Šeštadienį Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinis štabas pranešė, kad po to, kai šis incidentas buvo paviešintas, brigados vadas išvyko į Šiaurės Rytų frontą, o jo buvimo vieta tuo metu buvo nustatinėjama.
Ukrainos generalinė prokuratūra skelbia, kad S. Lučanovas buvo sulaikytas automobilyje, jam pareikšti įtarimai dėl civilių pagrobimo ir nužudymo.
Pirmadienį teismui bus pateiktas prašymas buvusiam brigados vadui skirti kardomąją priemonę – suėmimą.
Generalinė prokuratūra priminė, kad penktadienį S. Lučanovui buvo pareikšti įtarimai pagal kelis Ukrainos baudžiamojo kodekso straipsnius.
Kaip pranešė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka informavo apie dar vieno asmens iš grupės, žiauriai nužudžiusios du Kyjivo srities Kalynivkos kaimo gyventojus, sulaikymą.
„Jau sulaikyta 10 žmonių. Deja, tarp jų yra kariškių ir buvęs 155-osios brigados vadas. Viskas, ką jie padarė, bus išsamiai ištirta. Tai byla, susijusi ne tik su viena bendruomene ir ne tik su Kyjivo sritimi.
Nustatyti visą tiesą ir patraukti atsakomybėn visus kaltuosius yra visos šalies interesas. Taip ir bus“, – pabrėžė prezidentas.
Vidaus reikalų ministras Ihoris Klymenka patikslino, kad Kyjivo srities policijos operatyvininkai, kriminalinės analizės specialistai ir tyrėjai išanalizavo dešimtis vaizdo stebėjimo kamerų įrašų, nustatė automobilių maršrutus, identifikavo naudotas transporto priemones ir surinko įrodymų, leidusių palaipsniui atkurti nusikaltimo eigą.
„Tyrimai nevyksta tiesioginiame eteryje – ne viską galima paskelbti iš karto. Policija kartu su prokuratūra atliko didžiulį darbą, kuris davė rezultatų – buvo sulaikyta organizuota nusikalstama grupė“, – sakė ministras.